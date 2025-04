PIONIERKRAFTwerk 3.0 gewinnt renommierten Designpreis – Nachhaltigkeit trifft auf Ästhetik

München, 08. April 2025 – Das PIONIERKRAFTwerk 3.0 überzeugt mit seinem innovativen Design und seiner herausragenden Funktionalität und ist einer der Gewinner des iF Design AWARDs 2025. Die Energy-Sharing-Einheit für Mehrfamilienhäuser besticht durch technische Effizienz und klares, reduziertes Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einfügt.

In einem Wettbewerb mit knapp 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern setzt sich das gut durchdachte Energy-Sharing-System gegen die Konkurrenz durch und begeistert die internationale Jury. Die von Pong Design gestaltete kompakte, geschwungene Form und die dezente Farbgebung verleihen dem Gerät eine moderne, nahezu schwebende Anmutung an der Wand. Neben der klaren Designsprache überzeugt das PIONIERKRAFTwerk 3.0 mit einfacher Installation und intuitiver Bedienung – und macht die gemeinsame Nutzung von Solarstrom in Mehrfamilienhäusern so unkompliziert wie nie zuvor. Zudem setzt PIONIERKRAFT mit ressourcenschonender Produktion und einer umweltfreundlichen Energienutzung neue Maßstäbe für nachhaltige Technologien.

„Das PIONIERKRAFTwerk 3.0 vereint Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik. Unsere Lösung zeigt, dass Technik nicht nur leistungsfähig, sondern auch optisch ansprechend und leicht zu installieren ist“, sagt Andreas Eberhardt, CEO von PIONIERKRAFT.

Mit dieser Auszeichnung reiht sich das PIONIERKRAFTwerk 3.0 in die Riege der weltweit besten Design-Innovationen ein und beweist, dass die Energiewende stilvoll sein kann. Vom 7. bis 9. Mai 2025 wird es auf der Intersolar Europe 2025 einem breiten Fachpublikum präsentiert. PIONIERKRAFT ist in Halle C5, Stand 280L vertreten.

PIONIERKRAFT wurde 2019 von Andreas Eberhardt und Nicolas Schwaab in München gegründet. Mit seiner innovativen Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistung bietet das junge Unternehmen erstmals eine Möglichkeit, selbst erzeugte Energie lokal und ab der ersten Partei profitabel mit anderen zu teilen. Nach erfolgreichen Pilotprojekten im süddeutschen Raum konnte sich das PIONIERKRAFTwerk seit November 2021 in kürzester Zeit am Markt etablieren und kommt mittlerweile in hunderten Projekten im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz. Andreas Eberhardt, Co-Gründer von PIONIERKRAFT, wurde 2021 im „Forbes 30 Under 30 Europe-Ranking“ für seine Vision „alle Menschen mit bezahlbarer und sauberer Energie zu versorgen“, als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer ausgezeichnet. Diese Vision treibt das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachpartnern und namhaften Herstellern aus der PV-Industrie weiter voran. Seit Ende 2022 ist das PIONIERKRAFT-System am Markt und befindet sich mit dem PIONIERKRAFTwerk 3.0 in der mittlerweile dritten Produktgeneration.

