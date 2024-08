High-Cube-Container „Maximus“: Natur-Erlebniswelt startet innovative Cannabis- Produktion

Deutschlands größter Hanfladen will im Monat 6.000 Stecklinge ziehen/Vorbild für Anbauvereinigungen

ASCHHEIM – Hanf trifft High-Tech: Die Natur-Erlebniswelt GmbH mit Sitz in Aschheim (Lkr. München) hat auf die steigende Nachfrage nach Cannabis-Stecklingen im Großraum München reagiert. Mit einem 25 Quadratmeter großen und neun Tonnen schweren Anbau-Container „Maximus“ des slowakischen Herstellers Hitec Grow s.r.o. (Bratislava) will Deutschlands größter Hanfladen professionell im Monat 6.000 Stecklinge erzeugen. „Der computergestützte Prototyp soll zeigen, wie der Cannabis-Anbau höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen entspricht und die Dokumentationspflicht für die Behörden erfüllt“, sagte Wenzel Cerveny, Gründer der Einzelhandelskette Hanf.com, Vorsitzender des Cannabis Verbandes Bayern (CVB) und Vorstand des Anbauvereins Chillout-Club Aschheim, am Donnerstag auf einer Präsentation vor Journalisten in Aschheim.

„Mit der Inbetriebnahme dieses hochmodernen Anbau-Containers reagieren wir auf die stark gestiegene Nachfrage der Konsumenten nach Cannabis-Stecklingen in der Region. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige Stecklinge zu produzieren und den Markt mit einem verlässlichen Angebot zu versorgen“, sagt Wenzel Cerveny.

„Wir setzen Maßstäbe. Der Grow-Container ist die Zukunft des kontrollierbaren Cannabis-Anbaus“, sagt der Cannabis-Pionier. Der vorgestellte „Maximus Ever Green 40 HQ“-Container diene in Stufe eins für den Anbau von Cannabis-Stecklingen. Nach erfolgter behördlicher Genehmigung des Anbauvereins werde der erste Container mit weiteren Container-Systemen für die Wachstumsphase der Cannabis-Pflanzen, für die Blühphase sowie für die Trocknung folgen. Ein weiteres Modul sei für die Ausgabe an die Club-Mitglieder geplant. Die Modularität sei ein wichtiger Vorteil: Die Container seien mobil und modular einsetzbar. Sie könnten leicht transportiert und bei Bedarf erweitert werden. Das Containersystem erfüllt laut Cerveny die Sicherheitsanforderungen sowie Schutz vor Diebstahl und vor unerwünschten Blicken. Entsprechende Filtersysteme würden den charakteristischen Geruch von Cannabis minimieren. Je nach Bedarf erlaube der Einsatz von Container eine einfache Skalierbarkeit: Weitere Systeme könnten problemlos hinzugefügt werden.

Einladung an Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach

Wie die meisten Bundesländer blockiert der Freistaat Bayern nach Ansicht von Cerveny bewusst die Cannabis-Legalisierung und verschleppt die breite Versorgung der Konsumenten. Bis zum 31.7.2024 seien bundesweit 167 Clubs beantragt worden, nur acht Clubs in Niedersachsen seien bisher genehmigt worden. „Die bürokratischen Hürden zwingen Konsumenten zum erlaubten Eigenanbau“, betont Cerveny. Er hat die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach eingeladen, den Prototyp zu besichtigen.

„Unser Projekt ist nicht nur ein wichtiger Schritt für uns, sondern ein Vorbild für zukünftige Anbauvereinigungen und dem legalen Cannabis-Markt in Deutschland. Wir wollen die Zeit überbrücken, bis die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bayern angepasst werden und hoffen, dass unsere Initiative zur Akzeptanz und Regulierung von Cannabis-Anbauvereinen beiträgt.“

Optimale Umgebung für Stecklinge im Container

Der Anbau-Container ist laut Herstellerangaben die ideale Umgebung für einen professionellen Anbau: Es handelt sich um 40-Fuß großen „High Cube“-Container, mit den Maßen von 12.032 x 2-353 x 2.068 mm (LxBxH) und einem Volumen von 76,4 Kubikmeter, wie Pavol Bobek, Direktor der deutschen Niederlassung von Hitec grow in Schneeberg (Sachsen) mitteilt. Im aktiven Zustand mit Pflanzen, vollen Tanks und Nährstoffen wiegt der Container neun Tonnen.

Die Hanfpflanzen haben laut Bobek ideale Lichtverhältnisse, optimale Bewässerung sowie konstante Temperaturen und Feuchtigkeit bei optimaler Aufnahme von Nährstoffen und Kohlendioxid. „Der Container ermöglicht optimale Wachstumsbedingungen für die Stecklinge.“ Die sogenannte hydroponische Technik simuliert Ebbe und Flut: „Die Pflanzen werden im Rhythmus der Gezeiten mit Nährstoffen geflutet“, verspricht der Hersteller. Der Cannabis-Container basiert laut Pavol Bobek auf einem „normalen“ Transport-Container, der mit Schiff, Eisenbahn und Lkw bewegt werden kann.

Ganzjähriger Anbau/Schnelle Erntezyklen

Das Maximus-System kennzeichnet sich durch Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz aus. Der Wasserverbrauch kann laut Herstellerangaben mit geschlossenen Wasserkreisläufen und einem modernen Bewässerungssystem reduziert werden.

Der Einsatz von energieeffizienten Beleuchtungs- und Lüftungssystemen senke den Energieverbrauch. Unabhängig von äußeren Witterungsbedingungen erlaube der Container einen ganzjährigen Anbau. „Damit erreichen wir mehrere Wachstumszyklen im Jahr. Der Ertrag kann damit deutlich erhöht werden“, so Bobek. Die präzise Steuerung der Umweltbedingungen fördere das Wachstum der Pflanzen, Ergebnis seien schnellere Erntezyklen.

Gutachten sichert Anbau von Stecklingen ab

Die Natur-Erlebniswelt GmbH beruft bei diesem neuen Geschäftsfeld auf ein Gutachten des Paderborner Anwalts Kai-Friedrich Niermann, wonach Cannabissamen und Stecklingen international nicht reguliert seien und im Sinne der völkerrechtlichen Abkommen keine Suchtstoffe darstellen. Samen und Stecklingen könnten deshalb gewerblich in Deutschland gehandelt werden und an Endkonsumenten (erlaubter Eigenanbau) und Anbauvereinigungen abgegeben werden. „Der Anbau soll die Zeit überbrücken, bis der Freistaat Bayern seine boykottierende Haltung von Cannabis-Vereinen aufgibt“, sagt Wenzel Cerveny, Gründer der Handelskette hanf.com und Vorstand des Chillout.Clubs Aschheim.

Bildtext: Haben den High-Cube-Caanabis-Container „Maximus“ gestartet (v.l.): Wenzel und Silke Cerveny von der Natur-Erlebniswelt GmbH und Pavol Bobek von der high grow s.r.o.

Über die Natur Erlebniswelt GmbH

Die 2023 gegründete Natur Erlebniswelt GmbH mit Sitz in Aschheim (Landkreis München) betreibt Deutschlands größten Hanfladen, der die Quintessenz aus dem Konzept der bisherigen Einzelhandelskette „Hanf.com“ ist. Seit Mai 2017 läuft der Pilotladen in der Münchner Einsteinstraße 163. Nach einer Konsolidierungsphase betreibt die Kette elf Geschäfte in Bayern, und zwar in Augsburg (2x), Baldham, Erding, Ingolstadt (2x), München (2x), Landshut, Regensburg und Rosenheim. Der neue Megastore wird als Schulungszentrum für die Ausbildung von bundesweiten Franchise-Partnern von www.hanf.com dienen. Zukünftige Franchise-Partner sollen vor Ort den Umgang mit Hanfprodukten lernen und mehr Wissen über den nachhaltigen Rohstoff erwerben.

Anfahrt: Der Megastore ist mit dem Auto über die Münchner Ostumfahrung A99 (Ausfahrt Aschheim/Ismaning oder Aschheim Süd) zu erreichen, Wegweiser „Rathaus“ in die Saturnstraße folgen. Mit dem MVV-Linienbus 263 (Haltestelle Saturnstraße) ist er von der U-Bahn- oder S-Bahn-Station München-Riem aus erreichbar.

Bildquelle: @Foto: Josef König für Natur-Erlebniswelt GmbH