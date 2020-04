High Heels 43 von klassisch bis glamourös – Modellvielfalt in XXL bei schuhplus

Schuhe in Übergrößen für Damen in großer Vielfalt

High Heels 43 in den üblichen Schuhgeschäften vor Ort zu finden ist oftmals ein schier unmögliches Unterfangen und auch bei den meisten Online-Schuhgeschäften reicht die Auswahl üblicherweise nicht über das Angebot an Standardgrößen hinaus. Wer als Frau hier sprichwörtlich auf großem Fuße lebt, der vergeht auch schnell einmal die Lust am Schuh-Shopping angesichts der oftmals deprimierenden Auswahl. Das Übergrößen-Versandhaus von schuhplus bietet jedoch die passende Lösung. Denn wer als Frau auf der Suche nach großen Schuhen ist, findet hier ein Eldorado an High Heels 43 in verschiedensten Ausführungen.

Eine Auswahl an High Heels in Übergrößen die überzeugt

Ob mit Plateau, als Peeptoe-Variante oder mit extra schmalem Stiletto-Absatz, die Auswahl an High Heels 43 bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen dürfte wohl jede Frau mit einer Vorliebe für feines Schuhwerk begeistern. Und mit einer Auswahl an Schuhen mit bis zu 17 cm hohen Absätzen ist hier auch an jeden gedacht, der es gern besonders schwindelerregend hoch mag. Eins haben alle Modelle dabei gemein: Sie sind ein echtes Statement-Piece und sorgen allein schon durch ihr detailreiches Design für Aufsehen. Imposante Schnallen treffen hier auf glänzendes Lack-Design, funkelnde, bunte Schmucksteine wechseln sich mit verspielten Fransen und knalligen Farben ab. Die Modelle strahlen Glamour pur aus und präsentieren sich gern auch ein wenig verrucht. Ebenso gibt es die High Heels in Übergröße bei schuhplus aber auch in klassisch-schlichtem Design, wie das zeitlos schicke Plateau-Pumps-Modell der Marke Högl beweist.

Auch in Größe 43 muss nicht auf schöne Schuhe verzichtet werden

Die Auswahl an High Heels 43 bei schuhplus beweist, dass exklusive Damenschuhe auch in Übergrößen verfügbar sind. Wer sich und seiner Schuhkollektion daher etwas Besonderes gönnen und nicht mit dem üblichen Standardangebot zufriedengeben möchte, wird hier mehr als fündig. Auch in großen Größen geht den Modellen nichts an Feminität verloren, ganz im Gegenteil. Die High Heels 43 sind so designt, dass sie das selbstbewusste, feminine Auftreten ihrer Trägerin noch unterstreichen. Damen mit Schuhgröße 43 müssen daher keine Kompromisse mehr eingehen. Stattdessen können sie sich für Schuhe entscheiden, die perfekt auf ihre Größe zugeschnitten sind und die gleichzeitig auch noch mit einem trendstarken Design überzeugen. Die meist auch langen und schlanken Beine der Trägerin lassen sich durch die passenden Absatzschuhe so noch vorteilhaft betonen.

Fachhandel mit stationären Niederlassungen

schuhplus hat sich nicht nur als Europas größtes Versandhaus für Übergrößen etabliert, sondern betreibt auch drei stationäre Fachgeschäfte in Dörverden in der Nähe von Bremen, in Kaltenkirchen im Ohland-Park in Hamburgs Speckgürtel und im Saterland am c-Port. Auch hier hat man sich auf die Auswahl an XXL-Schuhen spezialisiert und natürlich werden hier auch Herren mit großen Größen fündig.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

