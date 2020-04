SH Netz: 8 % weniger Stromverbrauch bei Unternehmen

Corona-Krise: Rückgang vor allem in Industrie und Gewerbe – Gekocht wird zu Hause – Verschiebung der Lastspitzen bei Haushalten in die Mittagszeit

Der Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) hat aktuelle Zahlen zum Stromabsatz im nördlichsten Bundesland ermittelt. “In den letzten Wochen ging der Stromverbrauch in Gewerbe und Industrie um acht Prozent zurück. Im Haushaltsbereich bleibt der Verbrauch weitestgehend konstant”,erläutert Dr. Joachim Kabs, Vorstand von SH Netz und zuständig für die Netzführung. Gleichzeitig ist eine Verschiebung der Lastspitzen in Richtung Mittagszeit zu beobachten: Gekocht wird demnach vermehrt zu Hause – Homeoffice und Kinderbetreuung lassen grüßen.

Auf die Versorgungssicherheit der Menschen im Norden habe diese Entwicklung indes keine Auswirkungen, betont Kabs. Die Netze laufen sicher und stabil. Gemäß der Verbrauchsstruktur variiert der Stromabsatz regional stark durch die Corona-Krise, da der Rückgang eher Regionen mit viel Industrie und Gewerbe betrifft. Datenbasis dieser Veröffentlichung sind wöchentliche Auswertungen der Stromabsätze im Netzgebiet von SH Netz. An dieses sind über 800.000 Haushalte, Industrie- und Gewerbekunden in Schleswig-Holstein unmittelbar angeschlossen.

Schleswig-Holstein Netz AG

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für mehr als 2,5 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 1.000 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 380 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

