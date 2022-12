Hilfe für Senioren jetzt auch in Neuhaus: Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort

Neuhaus, 16.12.2022. Seit mehr als zehn Jahren unterstützen die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe bundesweit Senioren, die im eigenen Zuhause Hilfe im Alltag brauchen. Dank Frau Majana Hintzmann können seit November 2022 nun auch Senioren in Neuhaus Unterstützung erhalten. Wie alle Lebenshelfer ist auch Frau Hintzmann freiberuflich tätig und betreut Senioren, die sich ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben in den eigenen vier Wänden wünschen.

Vorpflegerische Hilfe: So unterstützt die SeniorenLebenshilfe „ihre“ Senioren

Wenn es im Alter schwer wird, erhalten manche Senioren Hilfe von ihren Angehörigen, um den Alltag zu bewältigen. Andere werden pflegebedürftig und haben Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse. Doch wenn Angehörige stark eingespannt sind oder nur eine geringe Pflegebedürftigkeit vorliegt, bleibt für manche Senioren nur der Umzug ins Heim – obwohl sie sich noch gut selbst versorgen könnten. Mit der Vision, genau hier zu helfen, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun 2012 die SeniorenLebenshilfe. Im „vorpflegerischen“ Bereich kümmern sich Lebenshelfer in ganz Deutschland um Senioren, um ihnen einen würdevollen Lebensabend zu ermöglichen.

Wie die Lebenshelfer unterstützen, damit Senioren länger zu Hause leben können

Für viele Senioren macht es einen großen Unterschied, wenn nur ein- oder zweimal in der Woche jemand vorbeikommt, die Einkäufe bringt, im Haushalt hilft und natürlich auch zuhört – die Einsamkeit im Alter wird häufig unterschätzt. Darüber hinaus sind die Lebenshelfer mit dem eigenen Auto unterwegs und können so ihre Senioren zu wichtigen Terminen fahren oder auch spannende Ausflüge ermöglichen. Auch um die bisweilen schwierige Kommunikation mit Ämtern oder um die Post kümmern sich die Lebenshelfer bei Bedarf. Kurz: Sie helfen „im Leben“, um ihren Senioren mehr Selbstbestimmtheit zu schenken.

Majana Hintzmann startet als Lebenshelferin in Neuhaus

Es war ein persönliches Erlebnis, das Frau Hintzmann dazu brachte, sich beruflich in Richtung Seniorenbetreuung zu orientieren. Die gelernte Verwaltungsfachangestellte, die als Sachbearbeiterin in Neuhaus tätig ist, sehnte sich plötzlich nach einem neuen Sinn in ihrem Beruf – einer Tätigkeit, die sie mehr mit Menschen in Kontakt bringen würde. Als Lebenshelferin kann sie nun ihre Empathie, ihre Freude am persönlichen Austausch und ihr Interesse an der älteren Generation in ihre Arbeit einbringen. Auch von ihrer Liebe zur Natur und ihrer Leidenschaft zu reisen können interessierte Senioren profitieren.

Mehr Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe gehört zur Salanje GmbH und ist ein Franchiseunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Obwohl schon bundesweit Franchisenehmer, die Lebenshelfer, im Namen der SeniorenLebenshilfe tätig sind, sucht das Unternehmen weiterhin nach neuen Lebenshelfern – der Bedarf ist groß. Alle Lebenshelfer durchlaufen eine Ausbildung, sodass Senioren auf professionelle Arbeit und zugleich ein empathisches und zuvorkommendes Auftreten „ihrer“ Lebenshelfer vertrauen können. Mit Frau Majana Hintzmann konnte die SeniorenLebenshilfe ihren ersten Standort in Neuhaus eröffnen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

