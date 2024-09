HKL ist neuer Partner des Hamburger SV

03.09.2024 – Mit dem Start der zweiten Fußball-Bundesliga in die Saison 2024/25 ist HKL BAUMASCHINEN, Marktführer im Bereich Baumaschinenvermietung und seit über 50 Jahren zuverlässiger Partner der Baubranche, fester Partner des Hamburger SV geworden. Im Rahmen dieser Partnerschaft, die zunächst bis zum Sommer 2025 angesetzt ist, wird HKL bei allen Heimspielen des HSV im Hamburger Volksparkstadion durch Bandenwerbung und Bannerplatzierungen präsent sein.

„HKL steht nicht nur für Qualität und Verlässlichkeit, sondern aufgrund seiner norddeutschen Wurzeln auch für eine starke lokale Verbundenheit. Mit dem Hauptsitz nur einen Steinwurf vom Volksparkstadion entfernt, sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft ideal“, sagt Dr. Eric Huwer, Vorstand der HSV Fußball AG.

„Durch partnerschaftliches und beständiges Agieren sowie die Qualität unserer Produkte und Services erreichen wir unsere anspruchsvollen Ziele. So werden wir weiter erfolgreich bleiben und als Unternehmen verantwortungsvoll wachsen. Unsere Werte und Beständigkeit in unserem Streben als Team nach dem gemeinsamen Erfolg bilden dafür eine wichtige Grundlage. Gleiches gilt auch beim Fußball – darum passt der Mannschaftssport perfekt zu HKL. Als Firma mit Hauptsitz in Hamburg sind wir dem HSV natürlich sehr verbunden und freuen uns über diese Partnerschaft“, sagt Ulf Böge, Ressortleiter Unternehmenskommunikation bei HKL BAUMASCHINEN.

HKL fühlt sich dem Thema soziale Verantwortung eng verbunden – dazu gehören die Unterstützung karitativer und sozialer Einrichtungen, die Teilnahme an gesellschaftlichen Initiativen und eben auch die Unterstützung von Sportvereinen. Zudem zeigt das Engagement für den HSV in sympathischer Weise HKLs Verbundenheit zum Fußball, die viele der Mitarbeiter und Geschäftspartner teilen.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 140.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2023 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

