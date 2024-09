Monda sammelt $5M in Seed-Finanzierung ein, um Datenmonetarisierung für KI-Modelle zu fördern

Monda, die All-in-One-Plattform zur Datenmonetarisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen $5 Millionen in einer Seed-Finanzierungsrunde erhalten hat. Die Runde wurde von Senovo und Acrobator Ventures angeführt, mit Beteiligung von Techstars. Das Kapital wird genutzt, um die Geschäftsaktivitäten in den USA auszuweiten, das Partner-Ökosystem zu vergrößern und die Plattform zu erweitern, um jedem Unternehmen die sichere Monetarisierung von Daten zu ermöglichen.

Die Software von Monda ermöglicht es Unternehmen, ein Datendienstleistungsgeschäft zu starten und zu skalieren. Monda verzeichnete 2024 ein starkes Wachstum, inzwischen wird die Plattform von über 150 Data-as-a-Service (DaaS) Unternehmen genutzt, die mehr als 6.000 Datenprodukte erstellt haben. Monda hat Schlüsselpartnerschaften und -integrationen mit weltweit führenden Cloud-Plattformen wie Google Cloud, Databricks und SAP aufgebaut. Seit Anfang des Jahres hat sich das Team auf 32 Mitarbeiter verdoppelt. Zusätzlich eröffnet Monda im Herbst 2024 die erste US-Niederlassung in Boston, um näher an nordamerikanische Kunden zu sein, die 50 % des Kundenstamms ausmachen. Monda wurde von den Tech-Unternehmern und Datenexperten Thani Shamsi und Richard Hoffmann als Spin-off von Datarade mit Sitz in Berlin gegründet, der weltweit größten Vergleichsplattform für Datenanbieter.

Thani Shamsi, Gründer und CEO von Monda, sagte: „KI hat eine enorme Nachfrage nach hochwertigen und einzigartigen Datensätzen zum Training von KI-Modellen geschaffen. Unternehmen haben die Monetarisierung ihrer proprietären Daten für KI als Geschäftsmöglichkeit erkannt, sehen sich aber einem zunehmend komplexen globalen Datenmarkt gegenüber. Ich habe selbst für einen Datenanbieter gearbeitet und kenne diese Herausforderungen aus erster Hand. Wir haben Monda geschaffen, um es jedem Unternehmen zu ermöglichen, ein sicheres, wachsendes und nachhaltiges Datendienstleistungsgeschäft aufzubauen – und damit KI voranzutreiben.“

Immer mehr KI-Unternehmen versuchen sich Zugang zu proprietären Datensätzen zu sichern, um ihre Modelle zu trainieren und zu verfeinern – und schließen Datenlizenzen mit datenreichen Unternehmen wie Reddit, Shutterstock, oder Yelp. Doch technische, regulatorische und operative Herausforderungen hindern Unternehmen daran, ihre Daten zu monetarisieren: Der Aufbau eines erfolgreichen Data-as-a-Service-Geschäft umfasst die Erstellung von Datenprodukten, die Integration mit Datenmarktplätzen, den Aufbau eines Datenvertriebs, den sicheren Datenaustausch, die Handhabung von Datenlizenzen, sowie das Management von Compliance.

Mona Gindler, Partner bei Senovo, sagte: „Da die Beschaffung und die Monetarisierung von Daten in den Mainstream übergeht, benötigen Datenanbieter bessere Werkzeuge, um die zunehmende Komplexität des Datenmarktes zu bewältigen. Monda hilft ihnen, mehr Kunden zu erreichen, während der operative Aufwand reduziert wird, was das Unternehmen in eine starke Position bringt, um diese neue Software-Kategorie zu anzuführen. Thani und Richard haben ein fantastisches Team und Kultur in Berlin aufgebaut. Wir freuen uns, ihre Expansion in die USA mit dem neuen Büro in Boston zu unterstützen.“

Die Datenmonetarisierungsplattform von Monda hat drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale: Erstens ist das Produkt einfach zu bedienen und ermöglicht es Geschäftsanwendern, Datenprodukte zu erstellen und sie in wenigen Klicks in ihrem eigenen Data-Storefront oder auf Datenmarktplätzen zu veröffentlichen. Zweitens ermöglicht der vertikale SaaS-Ansatz von Monda Unternehmen, ihr gesamtes Datendienstleistungsgeschäft auf einer Plattform zu betreiben und zu verwalten. Drittens schätzen Kunden den erstklassigen Service und Support von einem internationalen Kundenbetreuungsteam. Ein Teil der Seed-Finanzierung wird verwendet, um Datenintegrationen mit Cloud-Plattformen weiterzuentwickeln, unstrukturierte Datenprodukte zu unterstützen und zusätzliche Compliance-Funktionalitäten auszurollen.

Richard Hoffmann, Gründer und Präsident von Monda, sagte: „Die Eröffnung unseres ersten US-Büros in Boston ist ein entscheidender Moment für Monda, unsere US-Kunden und für mich persönlich. Ich ziehe derzeit mit meiner Familie aus Deutschland in die Vereinigten Staaten, um mich voll und ganz dem Erfolg und Wachstum unserer US-Kundenbasis und unseres lokalen Teams zu widmen. Die USA waren schon immer unser wichtigster Markt als Vorreiter für Innovationen im Bereich Daten und KI.“

Über Monda:

Monda ist ein führendes B2B-SaaS-Unternehmen in der Datendienstleistungsbranche. Die All-in-One-Datenmonetarisierungsplattform von Monda ermöglicht es jedem Unternehmen, seine proprietären Daten sicher zu teilen und zu monetarisieren. Das Unternehmen wurde 2024 von Thani Shamsi und Richard Hoffmann als Spin-off von Datarade gegründet, der weltweit größten Vergleichsplattform für Datenanbieter. Die Vision von Monda ist die Schaffung eines globalen Ökosystems für einen transparenten, sicheren Datenaustausch, um die KI-Revolution und Fortschritt zu beschleunigen.- https://www.monda.ai/

Über Senovo:

Senovo ist eine Early-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in München und Berlin, die mit außergewöhnlichen Gründern kooperiert und globale B2B-SaaS-Kategorie-Führer aus Europa aufbaut. Als europäischer First-Mover investiert der Fonds seit 2013 in eine neue Generation von B2B-Software-Startups, die die Digitalisierung von mittelständischen und großen Unternehmen ermöglichen. Senovo steigt nach den ersten Umsätzen eines Unternehmens in einer späten Seed- oder Series-A-Runde ein. Das Team von SaaS-Spezialisten sucht nach bedeutungsvollen Beziehungen auf Augenhöhe und veröffentlicht regelmäßig ihre Erkenntnisse und Expertise auf https://medium.com/senovovc.- https://senovo.vc/

Über Acrobator Ventures:

Acrobator Ventures ist ein operator-geführter VC, der sich auf (Pre-)Seed-Gründer konzentriert, die Technologie- und Datenunternehmen aufbauen. Die Partner bringen ein tiefes Verständnis für AI/ML und operative Exzellenz mit einer Founder-First-Mentalität ein.- https://acrobator.vc/

.

Firmenkontakt

Datarade GmbH

Thani Shamsi

Mollstraße 32

10249 Berlin

–



https://datarade.ai/

Pressekontakt

Datarade GmbH

Max Krüger

Mollstraße 32

10249 Berlin

–



https://datarade.ai/