Hochleistungsrechner der Zukunft – Quantum Computing

Nutzen Sie die Vorteile der Quantenlösungen für Ihr Unternehmen

Unser Spezialgebiet ist das Entwerfen, Bereitstellen und Unterstützen von IT-Lösungen, die unseren Kunden helfen, zu wachsen. Unser Lösungsansatz ist immer pragmatisch und bietet Kunden eine realistische Analyse und die dazu passenden , optimierten Lösungen. Außerdem bieten wir die komplette Lösung aus einer Hand an, denn wir verfügen über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen von der ersten Analyse bis zum Entwurf, von der Erstellung bis zum Support. Wir gehen jedem Trend nach und prüfen die Geschäftsvorteile für unsere Kunden, denn nicht jeder Trend passt zu jedem Problem.

Natürlich hat auch Quantum Computing uns von Anfang an interessiert und auch hier testen wir Möglichkeiten, implementieren Lösungen und bieten unseren kompetenten Service an. Quantum Computing hat das Potenzial, Unternehmen in zahlreichen Branchen zu verändern. Mit der unübertroffenen Schnelligkeit und Verarbeitungsleistung, kann die Technologie der nächsten Generation Unternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile bringen.

Unser Experte in Sachen Quantum Computing, Michal Jankowski, ist für Objectivity unterwegs auf den verschiedensten Veranstaltungen und gerade zurück von der Quantum.Tech Konferenz – der globalen Geschäftskonferenz für kommerzielle Anwendungen der Quantentechnologie. Michal beschreibt die ersten Eindrücke wie folgt: „Es war großartig zu sehen, wie manche Unternehmen und Anbieter versuchen, Quantum Computing einzuführen, welche Arten von Problemen sie zu lösen versuchen und wie sie Teams aufbauen.“

Lösen Sie schon jetzt Ihre Herausforderungen mit Quantum Computing.

Wenn Sie diese Technologie und ihre Möglichkeiten in Ihrem Betrieb im Detail besprechen möchten, melden Sie sich bei uns – www.objectivity.de/kontakt/

Objectivity wurde 1991 gegründet und ist ein inhabergeführtes, werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen – spezialisiert auf die Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen, digitaler Transformation und IT-Consulting. Es wird innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how eingesetzt, um weltweit Kunden zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen.

