Hochwertige Damenstiefel in Übergrößen bei schuhplus in Kaltenkirchen entdecken

Damen mit Schuhgröße 42 bis 46, die nach hochwertigen und stylischen Damenstiefeln suchen, die ihnen auch passen, sind bei

schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park genau an der richtigen Adresse. Das Unternehmen ist seit mehr als 16 Jahren tätig und konnte in dieser Zeit reichlich Erfahrung mit Stiefeln in Übergrößen sammeln. Außerdem legt schuhplus großen Wert auf einen hervorragenden Kundenservice in dem Geschäft im Ohland-Park.

Die hochwertigen Damenstiefel, die bei schuhplus erhältlich sind, überzeugen mit einer exzellenten Qualität. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien wie Leder, Textil oder Kunstfasern und sind ordentlich verarbeitet. Darüber hinaus sitzen sie wie eine zweite Haut und bieten einen hohen Tragekomfort. schuhplus präsentiert eine Reihe von flachen Stiefeln sowie Modelle, die mit einem Absatz ausgestattet sind. Außerdem stehen zahlreiche verschiedene Designs zur Verfügung. Das Angebot reicht von schlichten und klassischen Modellen über auffällige Trendstiefel bis zu extravaganten Modellen, die in jedem Outfit zum gelungenen Eyecatcher werden. Passende Pflegemittel und Einlegesohlen in Übergrößen sind natürlich ebenfalls erhältlich.

Extragroße Damenstiefel im klassischen Look im Ohland-Park

Ein Paar Lederstiefel in einer Farbe wie Schwarz oder Braun sind immer eine gute Wahl, denn sie passen zu fast jedem Look. Sie können sowohl zu Jeans und Parka als auch zu Strickkleid und tailliertem Mantel getragen werden. Deswegen bietet schuhplus eine Reihe von schnörkellosen und schlichten Damenstiefeln, die sich immer wieder neu kombinieren lassen. Im Büro, in der Freizeit oder beim Feiern gehen sind sie stylische Begleiter. Natürlich stehen die klassischen Stiefel in gefütterter und ungefütterter Version zur Verfügung, sodass auch für kalte Wintertage die passenden Modelle bestellt werden können.

Farbenfrohe Damenstiefel mit ausgefallenen Designs

Damen, die Lust auf ein bisschen Farbe haben und mit einem Paar außergewöhnlicher Stiefel einen gelungenen Auftritt hinlegen möchten, finden bei schuhplus in Kaltenkirchen beispielsweise Modelle mit buntem Blumenmuster oder mit dekorativen Schnallen. Auch karierte Stiefel oder coole Cowboyboots stehen in vielfältiger Ausführung zur Verfügung. Aufgrund ihrer auffälligen Designs werden diese Stiefel in Übergrößen im Handumdrehen zum Mittelpunkt eines Outfits. Sie können also ganz schlicht, beispielsweise mit einem schwarzen Etuikleid oder mit Jeans und T-Shirt, kombiniert werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

