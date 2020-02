Hochwertige Herrenschuhe in Europas größtem Versandhaus für Übergrößen

Übergroße Herrenschuhe in allen Stilrichtungen bei schuhplus

Für Männer mit großen Füßen ist der Schuhkauf häufig mit Frust verbunden. Die Modelle, die ihnen am besten gefallen, gibt es oft nicht mehr oder überhaupt nicht in der richtigen Größe. Hier kommt schuhplus ins Spiel. Dabei handelt es sich nämlich um Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, sodass eine riesige Auswahl an klassischen, sportiven, extravaganten und eleganten Modellen für den modernen Mann von heute vorhanden sind. schuhplus bietet seinen Kunden Schuhe in den Größen 46 bis 54 und deckt dabei alle erdenklichen Stilrichtungen ab, sodass jeder Mann ein paar Schuhe finden sollte, das zu ihm passt.

Hochwertige Herrenschuhe bequem und schnell online bestellen

schuhplus verkauft nur Herrenschuhe in Übergröße, von deren Qualität das Unternehmen selbst überzeugt ist. Neben einer hochwertigen Verarbeitung achtet schuhplus außerdem auf einen erstklassigen Tragekomfort und auf zeitgemäße Designs. Bei Fragen zu den Produkten können sich die Kunden jederzeit an das Service Team von schuhplus wenden. Dank des gut sortierten Online Shops finden die Herren schnell den richtigen Schuh für ihre Zwecke. Um die Suche einzugrenzen, gibt es außerdem praktische Filterfunktionen, sodass nur Modelle in der gewünschten Größe und Farbe angezeigt werden. Die Bezahlung läuft ebenfalls online ab und ist beispielsweise per Rechnung, Vorkasse oder Kreditkarte möglich. Nach der Bestellung verlassen die Schuhe noch am gleichen Tag das Lager und kommen so zeitnah beim Kunden an.

Übergroße Herrenschuhe in allen Stilrichtungen

Bei schuhplus sind Herrenschuhe in Übergröße mit verschiedenen Designs erhältlich. Zum Verkauf stehen beispielsweise jede Menge klassische Modelle, die sich in schichten Farben und ohne Verzierungen zeigen. Diese Multitalente passen zu fast jedem Outfit und können zu verschiedenen Gelegenheiten getragen werden. Doch auch sehr auffällige und extravagante Herrenschuhe gehören zu dem vielfältigen Angebot von schuhplus. Für sportive Herren stehen jede Menge Sneakers in bunten Farben zur Verfügung. Echte Trendsetter können auch zu rockigen Boots oder stylischen Mokassins greifen und ihrem Outfit so einen gelungenen Eyecatcher verpassen.

Funktionale Herrenschuhe für verschiedene Zwecke

Die übergroßen Herrenschuhe bei schuhplus begeistern nicht nur mit ansprechenden Designs, sondern auch mit einem hohen Grad an Funktionalität. Die speziellen Arbeitsschuhe sind beispielsweise besonders robust gebaut und schützen den Fuß. Die Gummistiefel sind hingegen die idealen Begleiter bei regnerischem Wetter, während die Outdoor- und Trekkingschuhe aus dem Sortiment für spannende Abenteuer in der Natur wie gemacht sind. Abgerundet wird das Angebot durch Inlineskates in großen Größen. Damit die Füße auch in den eigenen vier Wänden schön warmbleiben, bietet schuhplus außerdem kuschelige Hausschuhe und praktische Clogs.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

