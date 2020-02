Parasoft kooperiert mit HackEDU: Cybersecurity im Fokus

Spezifische Praxislabors für sicheres Programmieren

Parasoft, führender Anbieter im Bereich des Automated Software Testings, gibt die Partnerschaft mit HackEDU, einem interaktiven Schulungsunternehmen für Cybersicherheit, bekannt. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Entwickler und Tester über die neuesten Bedrohungen und Abwehrmaßnahmen für die moderne sichere Softwareentwicklung zu schulen. Parasoft bietet die besten SAST-Lösungen (Static Analysis Security Testing), und HackEDU innovative praktische Schulungen zur sicheren Kodierung, die die neuesten Technologien und Bedrohungen abdecken. In Verbindung mit Parasoft profitieren die Teams jetzt von HackEDUs Schulung, die direkt mit den Sicherheitsproblemen zusammenhängt, an denen sie arbeiten, und zwar genau in dem Moment, in dem sie benötigt wird.

„Dass es in der heutigen Industrie überhaupt unsichere Software gibt, liegt daran, dass die meisten Softwareentwickler die Prinzipien der Anwendungssicherheit nicht verstehen. Parasoft bietet genau die Tools, die Tester und Entwickler zum Absichern ihrer Software benötigen“, erläutert Arthur Hicken von Parasoft. „Die Partnerschaft mit HackEDU versorgt das Team mit wichtigen Schulungsmaßnahmen und Wissen und verleiht ihm die notwendigen Fähigkeiten, um die Anwendungen gegen die heutigen Bedrohungen zu wappnen.“

Um einen sicheren Softwareentwicklungs-Lebenszyklus zu erzielen, setzt

die Community auf Schulungen und Werkzeuge. Die praktischen, interaktiven Schulungen innerhalb der Tools sind die effektivste Art, um die Sicherheitsherausforderungen anzugehen.

Wenn Parasoft Sicherheitslücken entdeckt, hilft HackEDU den Entwicklern zu verstehen, wie sich das Problem beheben lässt, und wie man gewährleisten kann, dass es nicht wieder vorkommt. Gemeinsam decken Parasoft und HackEDU also essenzielle Aspekte des Secure Software Development Lifecycle ab und tragen dazu bei, die Sicherheit von Software-Applikationen zu verbessern.

„Durch die Partnerschaft zwischen HackEDU und Parasoft erhalten Entwickler ein Just-in-Time-Training: das richtige Training, wenn sie es brauchen, und in ihrer eigenen Entwicklungsumgebung“, führt Jared Ablon, CEO von HackEDU, aus. „So können sich vielbeschäftigte Entwicklungsteams auf die für sie relevanten Schulungen konzentrieren und bekannte Schwachstellen direkt an der Quelle beseitigen.“

Dieser Blogbeitrag informiert darüber, wie die Lösungen von Parasoft und HackEDU die Bemühungen um Anwendungssicherheit bei begrenzten Ressourcen skalieren: https://blog.hackedu.com/top-6-application-security-must-dos-with-limited-resources

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

