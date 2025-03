Hofmann & Partner Ltd. als „Best Advisor“ ausgezeichnet

Die renommierte Kanzlei Hofmann & Partner Ltd. wurde von Best Advisor in gleich zwei Kategorien als Top 10 Kanzlei ausgezeichnet: Kundenzufriedenheit und Innovation für die innovativsten Mandate. Diese Ehrung unterstreicht die herausragende Arbeit und das Engagement des gesamten Teams für exzellente juristische Beratung und innovative Lösungsansätze.

Dr. Ernad Gole, geschäftsführender Partner der Kanzlei, zeigte sich erfreut über die Anerkennung: „Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, unseren Mandanten die bestmögliche Beratung auf höchstem Niveau zu bieten. Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere Innovationskraft und unser Fokus auf Kundenzufriedenheit honoriert wurden.“

Gleichzeitig betonte Dr. Gole jedoch, dass Stillstand keine Option sei: „Unser Ziel ist es, nicht nur Exzellenz zu erreichen, sondern diese stetig weiterzuentwickeln. Der Markt verändert sich rasant, und wir sind gefordert, unsere Strategien und Methoden kontinuierlich anzupassen, um auch in Zukunft Maßstäbe zu setzen.“

Die Kanzlei Hofmann & Partner Ltd. hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für innovative Mandatsbearbeitung und höchste Servicequalität gemacht. Mit einem interdisziplinären Team und modernen Ansätzen schafft sie es, sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu behaupten und ihren Mandanten maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten.

Die Best Advisor Awards gelten als eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Branche und würdigen jährlich die besten Kanzleien, die sich durch herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien auszeichnen. Dass Hofmann & Partner Ltd. in gleich zwei bedeutenden Bereichen unter den Top 10 gelistet wurde, ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Kanzlei.

Techreport ist ein führendes Presseunternehmen, das sich auf die Berichterstattung über Entwicklungen im Technologie-Sektor spezialisiert hat. Mit aktuellen Nachrichten und Analysen hält Techreport seine Leser über wichtige Innovationen, Trends und strategische Veränderungen in der Tech-Branche auf dem Laufenden.

Kontakt

Techreport

Daria Schnee

Sandwehe 1

21335 Lüneburg

0800-600120



http://www.techreport.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.