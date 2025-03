Gut vorbereitet in die Allergie-Saison starten

In der Apotheke vor Ort finden Allergikerinnen und Allergiker die richtige Beratung

Der Frühling streckt langsam seine Fühler aus und lockt die Menschen wieder raus in die Natur. Doch fangen die ersten Knospen an zu sprießen, ruft das bei vielen Menschen auch Anlass zur Vorsicht hervor. Pollen und Gräser verursachen bei Allergikerinnen und Allergikern schnell juckende Augen und laufende Nasen, was die Vorfreude auf den Frühling und die warme Jahreszeit schmälern kann.

Schon im Februar können die ersten allergischen Reaktionen eines Heuschnupfens auftreten. Da gilt es, sich frühzeitig für die kommenden Monate vorzubereiten, wie zum Beispiel in der Apotheke vor Ort. Neben hilfreichen Arzneimitteln kann hier auch schon eine professionelle Beratung helfen.

„Wichtig ist es, sich selbst und die eigene Wohnung so gut es geht frei von Pollen zu halten,“ rät LINDA Apotheker Dr. Benjamin Lieske aus Castrop-Rauxel. „Darunter fällt zum Beispiel regelmäßiges Staubsaugen oder Lüften in pollenarmen Zeiten, wie etwa nach einem Regenschauer oder am frühen Morgen.“ Auch abendliche Haarwäschen und spezielle Pollenfilter für das Auto oder Klimageräte schaffen Abhilfe.

„Zusätzlich unterstützen Arzneimittel aus den Vor-Ort-Apotheken“, betont LINDA Apotheker Lieske. Sowohl seine als auch deutschlandweit weitere LINDA Apotheken spezialisieren sich seit Montag (3. März 2025) mit verschiedenen Aktionen unter dem Motto „Blumige Aussichten für Allergiker! Mit LINDA den Frühling genießen.“ auf die Allergie-Saison. Top-Produkte wie Antihistaminikum, Augentropfen oder Nasenspray wurden im Vorfeld mit apothekerlicher Expertise ausgewählt und in den Fokus gestellt. Zusätzlich können sich Kundinnen und Kunden über einen Pollenflugkalender auf linda.de genau informieren.

Hinzukommt ein Rabattcoupon von 15 Prozent sowie 4fach PAYBACK Extra°Punkte, beides ab einem Einkaufswert von zehn Euro. Das Highlight bildet jedoch ein großes Gewinnspiel, bei dem Apothekenkundinnen und -kunden einen von drei einwöchigen Urlauben auf einem Hausboot von Le Boat für vier Personen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, England, Irland oder Schottlang gewinnen können.

Wo sich die nächste LINDA Apotheke befindet, lässt sich über den LINDA Apothekenfinder auf linda.de einfach und schnell herausfinden.

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

