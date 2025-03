Hofmann & Partner treibt Rekapitalisierungsmaßnahmen erfolgreich voran

London, 11.03.2025, Die Hofmann & Partner Gruppe, ein führendes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in London, hat sich in den letzten neun Jahren eindrucksvoll als Spezialist für Rekapitalisierungsmaßnahmen etabliert. Mit einem verwalteten Volumen von mehr als 95 Millionen Euro, das erfolgreich verwertet werden konnte, zählt das Unternehmen zu den anerkannten Größen im Bereich der finanziellen Restrukturierung.

CEO Dr. Gole betont, dass die nachhaltige Wertschöpfung und Stabilität für ihre Kunden im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen. Dank ihrer umfassenden Expertise gelingt es Hofmann & Partner immer wieder, komplexe finanzielle Herausforderungen zu meistern und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu entwickeln.

In seiner Wachstumsstrategie plant das Unternehmen zudem, seine geografische Präsenz weiter auszubauen. Während ein Büro in München derzeit in Planung ist, wird auch nach geeigneten Räumlichkeiten in Budapest gesucht. „Wir sehen großes Potenzial in diesen Märkten und prüfen sorgfältig die besten Standorte für unsere Expansion“, so Dr. Gole.

Mit der geplanten Expansion unterstreicht Hofmann & Partner seine Ambitionen, den Markt auch in neuen Regionen erfolgreich zu gestalten.

Techreport ist ein führendes Presseunternehmen, das sich auf die Berichterstattung über Entwicklungen im Technologie-Sektor spezialisiert hat. Mit aktuellen Nachrichten und Analysen hält Techreport seine Leser über wichtige Innovationen, Trends und strategische Veränderungen in der Tech-Branche auf dem Laufenden.

Kontakt

Techreport

Daria Schnee

Sandwehe 1

21335 Lüneburg

0800-600120



http://www.techreport.de