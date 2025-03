Kampagne PRO Binnenschifffahrt zieht erste positive Bilanz

Seit 100 Tagen online

Duisburg, 11. März 2025 – Seit 100 Tagen läuft die digitale Kommunikationskampagne PRO Binnenschifffahrt. Ihr Ziel ist es, die ökonomische und ökologische Bedeutung der Güter- und Fahrgastschifffahrt herauszustellen und um Arbeitskräfte in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld zu werben. Und die Organisatoren zeigen sich sehr zufrieden mit den ersten Erfolgen: Grund dafür sind sowohl die Leistungskennzahlen als auch die Gewinnung neuer Unterstützer. Zu diesen gehört seit wenigen Tagen nun auch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV).

„Mit der Kampagne PRO Binnenschifffahrt schaffen wir mehr Aufmerksamkeit in Politik und Verwaltung, in der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt für eine oft unterschätzte und übersehene Branche. Um im Bilde zu bleiben: Wir haben erfolgreich abgelegt und befinden uns auf Kurs“, kommentiert Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB). Der BDB fungiert als Organisator der Kampagne und kooperiert dafür mit externen Kommunikationsprofis. „Wir stärken konsequent die Präsenz der Binnenschifffahrt in digitalen Kanälen und erhalten dafür viel Zuspruch“, so Schwanen weiter.

Basis der Kampagne bildet die zentrale Plattform www.pro-binnenschifffahrt.de Nach 100 Tagen nutzen derzeit bereits ca. 3.000 Besucher pro Monat die neue Website. Auf der Online-Plattform informiert die Rubrik „Wissenswertes“ über die Binnenschifffahrt mit Artikeln über die Wasserstraßen, Güterbinnenschifffahrt, Fahrgastschifffahrt, See- und Binnenhäfen, Motor der Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Energiewende und Innovation. Weitere Kapitel sind in Planung. Aber auch die Rubrik „Karrieren“ mit Berufsbildern, Jobs an Bord und die Portraits der Arbeitgeber ist gefragt. Erste Arbeitssuchende melden sich bei den Unterstützern und sogar direkt beim Kampagnenteam. Auch touristische Anliegen und Anfragen von Lehrern landen dort.

Ein Eckpfeiler des Erfolgs ist die zielgruppenspezifische Ansprache über die Sozialen Medien: jeweils völlig unterschiedliche Beiträge auf LinkedIn, Instagram und TikTok kommen dort an, wo sie sollen – und wie sie sollen. So hat sich zum Beispiel der LinkedIn-Auftritt mit mehr als 700 Followern nach nur 100 Tagen sowie mit bis zu 10.000 Impressions einzelner Beiträge sehr gut entwickelt. Mit LinkedIn als B2B-Kanal werden vor allem Entscheider aus Wirtschaft und Politik sowie Fachkräfte adressiert. Die Social-Media-Kanäle Instagram und TikTok richten sich eher an junge Leute, Berufseinsteiger und Quereinsteiger. Höhepunkt war hier ein Video auf TikTok, das in kürzester Zeit mit 150.000 Views „steil“ ging.

Kreis der Unterstützer wird größer

Die Mitglieder der Branche und mit ihr verbundene Kreise nehmen die Kampagne PRO Binnenschifffahrt wahr und unterstützen diese durch das Kommentieren, Liken und Teilen der Beiträge. Seit dem Start der Kommunikationskampagne fragen mehr und mehr Unternehmen an, ob und wie sie an dieser teilnehmen können. Zu den aktiven Unterstützern gehören aktuell 22 Unternehmen aus der Güterbinnenschifffahrt, der Fahrgast- und Fährschifffahrt, See- und Binnenhäfen sowie assoziierte Unternehmen und Organisationen. In den letzten Wochen kamen der Bundesverband der Selbständigen Abteilung Binnenschiffahrt e.V. (BDS), die KölnTourist Personenschiffahrt am Dom GmbH, die Bonner Fähr- und Fahrgastschifffahrt GmbH & Co. KG, die Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G. sowie – topaktuell – das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) als Unterstützer hinzu.

„Die Branchenmitglieder und andere Unternehmen sowie Organisationen interessieren sich zunehmend für PRO Binnenschifffahrt“, so Jens Schwanen. „Die Unterstützer finanzieren die Kampagne und stellen für die geplanten Themen Bild- und Filmmaterial sowie Informationen aus ihrem eigenen Fundus zur Verfügung. So binden wir unsere Unterstützer aktiv mit ihrem Know-how ein und sind am Puls der Zeit“, beschreibt Jens Schwanen eine Grundsäule des Erfolgskonzepts.

Die Kampagne läuft nun erst seit 100 Tagen, doch die breite Unterstützung lässt hoffen, aus einer kurzen Imagekampagne eine dauerhafte und starke Stimme für diese bedeutende Branche entwickeln zu können.

Die Kampagne PRO Binnenschifffahrt stellt die ökonomische und ökologische Bedeutung der Güter- und Fahrgastschifffahrt heraus und wirbt um Arbeitskräfte in einem zukunftssicheren und spannenden Arbeitsumfeld. Die Kampagne versammelt Unternehmen und Institutionen unter einem kommunikativen Dach, um so für die Binnenschifffahrt insgesamt mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und um Arbeitskräfte für die Branche zu gewinnen. Organisiert und inhaltlich verantwortet wird die Kampagne durch den Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB). Zu den Unterstützern der ersten Stunde gehören Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft mbH, B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG, DP World Intermodal GmbH, DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG, duisport – Duisburger Hafen AG, Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH, Haeger & Schmidt Logistics GmbH, Port of Antwerpen-Brugge, Port of Rotterdam, Mittelständische Personenschiffahrt e. V., MSG eG, Rhenus Logistics, Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V., Schulschiff Rhein, Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G., Weiße Flotte Heidelberg GmbH & Co. KG und Zöller GmbH – SGMS Joh.v.Nepomuk. Mehr unter www.pro-binnenschifffahrt.de

