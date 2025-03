Mit dem eigenen Teamtrainer dem Fachkräftemangel begegnen

Nürnberg, Die gesamte Hospitality-Branche leidet massiv unter dem Mangel an Fachkräften. In einem so hart umkämpften Markt kann es sich wohl kein Betrieb leisten, Gäste und Kunden aufgrund fehlender Kompetenz zu verlieren. Doch es ist ein Irrglaube, dass eine gelernte Fachkraft automatisch für Top-Servicequalität sorgt. Prozesse, Standards und Systeme sind von Betrieb zu Betrieb so unterschiedlich, dass es nahezu unmöglich ist, neue Mitarbeitende zu finden, die nahtlos in eine bestehende „Lücke“ passen. So gesehen geht es heute weniger um einen Kampf um Fachkräfte als vielmehr um einen Kampf um Potenziale.

Zukünftig wird die Sicherstellung von Prozessen und Servicequalität nicht mehr allein eine Frage qualifizierter Fachkräfte sein – sondern eine Frage der kontinuierlichen betrieblichen Weiterbildung. Das bedeutet vor allem für Führungskräfte eine neue Rolle: Die Führungskraft der Zukunft ist mehr Mentor als „Anschaffer“ oder „Controller“. Doch um diese Rolle erfolgreich ausfüllen zu können, braucht es zusätzliche Qualifikationen – sowohl für Führungskräfte als auch für HR-Verantwortliche.

Simmeth-Training hat sich als branchenbekanntes Lehrinstitut genau diesem Thema gewidmet und eine 4-tägige Train-the-Trainer Ausbildung „Charismatisch trainieren“ ins Programm aufgenommen. Die Idee dahinter: Die Teilnehmer*innen lernen nicht nur die Grundlagen von Methodik und Didaktik, um Lehrinhalte modern aufzubereiten. Vielmehr sollen sie am Ende der Ausbildung in der Lage sein, Lust auf Lernen zu machen – und interne Schulungen zu gestalten, die begeistern, Spaß machen und die Mitarbeitenden wirklich weiterbringen.

Langfristig wird kein Betrieb daran vorbeikommen, seine Mitarbeitenden kontinuierlich in den Bereichen Gastverhalten, Verkauf, Kommunikation, Reklamationsmanagement und Servicequalität intern zu schulen.

Die nächste Ausbildung findet vom 03. – 06. April in der Simmeth-Training Akademie in Nürnberg statt. Die Teilnehmer*innen dürfen sich auf vier außergewöhnliche, bewegende Tage voller Überraschungen freuen.

Das lernen die Teilnehmer*innen:

Framing – Kluge Workshop-Eröffnungen

Inhalte aufbereiten und präsentieren

Was gut wirkt – Grundlagen der Rhetorik

Moderne Inszenierungen – Lernräume schaffen

Gehirngerechtes Vermitteln

Spiele als Methode – Inhalte spielerisch vermitteln

Souverän auftreten – Schwierige Seminarsituationen meistern

Charismatisch wirken – Von SELBST und WERT vor Gruppen

Bildquelle: Simmeth-Training