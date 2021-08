Hollyland gibt Gewinner des Kreativ-Kurzfilmwettbewerbs bekannt

Unterstützt die Öffnung der Welt und verbindet mit gemeinsamer Kreativität

Shenzhen, China, 31. August 2021 – Die Gewinner des Kreativ-Kurzfilmwettbewerbs “FEEL MY CITY SOUNDS” von Hollyland wurden am 31. Juli bekannt gegeben und es wurden Geld- und Sachpreise im Wert von über 50.000 US-Dollar vergeben. Mehr als 200 Film- und Videokünstler aus der ganzen Welt haben teilgenommen und teilten die Einzigartigkeit ihrer Städte und ihres Lebens. Die Beiträge der Gewinner unterstreichen ihre Kreativität und Professionalität.

Mit dem Kampagnen-Slogan “Feel My City, Feel My Life” wollte Hollyland globale Content-Ersteller dazu ermutigen, ihre Kreationen wieder aufzunehmen, wenn sie sich von den letzten schwierigen Zeiten erholt haben. Hollyland hat daran gearbeitet, YouTubern die Produktion von Videos zu erleichtern. Mit einer wachsenden Produktpalette, die darauf abzielt, ein vollständiges Content-Ökosystem von der Videoquelle bis zur Cloud zu bieten. Zu diesen Produkten gehören drahtlose Videoübertragungsgeräte, drahtlose Gegensprechanlagen sowie drahtlose Mikrofone und Switches. Weitere werden folgen.

Die Gewinner

Sonderpreis des Herstellers: The Creative Rush | Feel My City Johannesburg, von Richard Oosthuizen

Am beliebtesten: How to see the world like a child, von Hungry Fam

Bestes Sounddesign: The Sounds of Desolation at the Salton Sea, von Jason Lanier

Beste Videobearbeitung: Feel the Sound of Tokyo, von Egor Pankovskii

Bestes BTS: The Sounds of Textures, von Gundars Magone

Erfahrungsbericht des Gewinners des Sonderpreises: https://youtu.be/RF0ugOLAaRA

Website: http://feelmycitysounds.hollyland-tech.com/

Auszeichnungen der Gewinner: http://www.feelmycitysounds.hollyland-tech.com/awards.html

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (“Hollyland” oder “Hollyland Technology”) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern. Wir investieren über 25 % des Jahresumsatzes in die Entwicklung neuer Projekte.

Wir bedienen viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events und Ausstellungen. Unsere Produkte haben dabei durchgehend Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlicher Größe und Komplexität erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hollyland-tech.com

