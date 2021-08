Somikon Full-HD-Zeitraffer-Kamera

Einen Tag, eine Reise und mehr in tollen Zeitraffer-Videos festhalten

– Erstellt automatisch fertige Zeitraffer-Videos

– Frei wählbares Aufnahmeintervall von 1 Bild/Sek. bis 1 Bild/Tag

– Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel

– Lange Laufzeit mit 12 Batterien: bis zu 1 Jahr

– Universelles Anbringen an Boden, Wand, Ast und mehr

– Wetterfest nach IP66

Faszinierende Videos im Schnelldurchlauf: Ein Tag oder sogar ein ganzes Jahr lässt sich in begeisternden Timelapse-Videos festhalten. So kann man den Baufortschritt des Hauses Stein für Stein dokumentieren oder die Entwicklung in der Natur im Jahreslauf beobachten.

Einfache Video-Erstellung: Man legt nur das Aufnahmeintervall fest. Die Zeitraffer-Kamera von Somikon übernimmt den Rest vollautomatisch. Sie erstellt aus Einzelbildern oder kleinen Videosequenzen den fertigen Zeitraffer-Film. Ganz ohne Nachbearbeiten.

Farb-Aufnahmen bei Tag und Nacht: Auch bei schlechten Lichtverhältnissen wird die ganze Szenerie in Farbe festgehalten. Die helle, weiße LED sorgt für eine zusätzliche Ausleuchtung bis zu 10 Meter weit.

Flexibler Einsatz ohne Stromanschluss und Kabel: Dank Batteriebetrieb lässt sich die Kamera überall einsetzen. Je nach gewähltem Aufnahmeintervall profitiert man von der superlangen Batterielaufzeit von bis zu 1 Jahr.

Schnell startklar: Die Kamera einfach mit dem mitgelieferten Stativ aufstellen oder man bringt sie mit wenigen Handgriffen per Haltegurt oder Haltegummi an einem Ast, einer Stange u.v.m an.

Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5114-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5114-1300.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/CchJGts4

