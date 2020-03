HONOR verkündet umfassendes Upgrade der eigenen Shopping-Plattform HIHONOR

– HONOR feiert Upgrade mit bis zu 60% auf ausgewählte Produkte im Zeitraum vom 10. bis zum 17. März

– Einzigartige Vorteile auf HIHONOR, darunter kostenlose Lieferung und kostenlose Rückgabe

– Kunden erhalten zusätzlichen Rabatt bei VIP-Mitgliedschaft

Düsseldorf, 06. März 2020 – HONOR, eine globale Techbrand, veröffentlicht am 10. März ein umfassendes Upgrade ihrer hauseigenen Shopping-Plattform HIHONOR.COM. Dort wird es exklusive Angebote und einzigartige Vorteile geben, die das Kauferlebnis für HONOR-Kunden noch komfortabler und aufregender machen. Diesen Meilenstein feiert die junge Marke vom 10.-17. März mit tollen Sales-Aktionen und bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Produkte.

HONOR möchte Fans etwas zurückgeben und hat ein umfangreiches Vorteilspaket auf HIHONOR geschnürt: Eine Kooperation mit dem Paketdienstleister DHL bietet ab dem Upgrade noch mehr Komfort und Service beim Bestellvorgang. Außerdem können Kunden ihre bestellte Ware bis zu 14 Tage nach Bestellung kostenlos wieder zurückschicken – für alle Produkte der Watch-Series gilt sogar ein Zeitfenster von 31 Tagen. Allgemein bietet HIHONOR ab dem 10. März kostenlosen Versand ab einem Warenwert von 39,90 Euro an. So macht Shoppen Spaß!

“Der HIHONOR-Shop im neuen Gewand verdeutlicht einmal mehr, dass HONOR eine Marke für die Jugend und die Junggebliebenen ist. Wir zeigen jetzt schon, was mit IoT alles möglich ist und möchten dieses Nutzererlebnis mit unseren Kunden teilen. Deshalb wollen wir noch mehr Vorteile und Komfort für Verbraucher und HONOR-User bieten. HONOR feierte bereits große Erfolge mit der eigenen Online-Shopping-Plattform HIHONOR in China und Russland. Nach dem Upgrade der Plattform in Frankreich am 14. Februar 2020 wurden mehr als 1.000 Smartphones in den ersten fünf Minuten verkauft. HONOR wird das Momentum beibehalten und weiterhin personalisierte Einkaufserlebnisse schaffen sowie vertrauenswürdige Dienstleistungen und wettbewerbsfähige Produkte anbieten”, sagt George Zhao, Global President von HONOR.

Exklusive VIP-Mitgliedschaft

Ab dem 10. März bietet HIHONOR exklusive Vorteile für VIPs. Als exklusives Mitglied gibt es extra Rabatt, sogar auf bereits heruntergesetzte Produkte. Zusätzlich bekommen HIHONOR-VIPs die Chance, HONOR-Produkte vor allen anderen auszuprobieren und für HONOR Fan-Events priorisiert zu werden. Mit einem VIP-Mitgliedsausweis kann dann jeder HONOR-Fan auf der Website zeigen, dass er zum ausgewählten Kreis dazu gehört.[1]

Um VIP-Mitglied zu werden, müssen sich HONOR-User nur im Aktionszeitraum vom 6. bis zum 17. März im HIHONOR Deutschland-Shop registrieren. Nach dem 17. März kann die VIP-Mitgliedschaft entweder durch den Kauf zweier HONOR-Produkte oder eines Produkts im Mindestwert von 300 Euro auf HIHONOR erlangt werden.

Exklusive, limitierte Angebote

Das Upgrade wird vom 10. bis zum 17. März gefeiert und HONOR bietet seinen Kunden non-stop Angebote. Los geht es am 10. März mit dem HONOR 20 Lite für 148,00 Euro, was einem Rabatt von 40% entspricht. Das Smartphone begeistert durch eine Dreifach-Hauptkamera, eine 32 MP Selfie-Kamera und 128 GB Festspeicher. Weitere Aktionen sind unter anderem:

– 11. März: das HONOR 10 Lite für 149,90 Euro (17% Rabatt) mit einer 24 MP AI-Selfie-Kamera und einem Dewdrop-Notch-Display.

– 12. März: die HONOR Watch Magic für 79,90 Euro (60% Rabatt), die durch ihre Hochwertigkeit und ihre lange Akkulaufzeit überzeugt.

Dies sind nur zwei von über 25 Angeboten, die HONOR für seine Fans bereithält. Zusätzlich dabei sind die Earphones HONOR Sports Pro mit bis zu 50% Rabatt, die brandneue HONOR MagicWatch 2, die bis zu 14 Tage Akkulaufzeit bietet und das HONOR 9X mit hochauflösender 48 MP Triple-Kamera.

Reinschauen auf HIHONOR.COM vom 10. bis zum 17. März lohnt sich also.

[1] Gültig ab April 2020

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

