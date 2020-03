Planetenklangschale Neptun mit 20% Rabatt – mit Kopf und Herz in Einklang sein

Die Schwingung Neptuns stärkt die Intuition, fördert Träume und Visionen und lässt erkennen, was zu uns selbst gehört und uns entspricht. Vom 2.3. bis 31.3. gibt es alle Neptun-Planetenschalen 20% günstiger.

Nicht nur zum Jahreswechsel setzen wir uns wohlgemeinte Ziele und nehmen uns Dinge vor. Auch im Laufe des Jahres begegnen uns nur allzu oft Fragen nach unseren persönlichen Zielen, nach dem, was wir erreichen wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Leistungsdenken und einem Höher-Schneller-Weiter-Mehr geprägt ist. Und auch das Schlagwort Selbstoptimierung ist allgegenwärtig.

Doch was von alldem, von dem wir meinen, es zu wollen, zu sollen oder gar zu müssen, entspricht uns denn tatsächlich selbst? Was kommt aus unserem Inneren und was von Außen? Welche Wünsche und Visionen sind gewissermaßen echt und von welchen glauben wir nur, sie tun zu müssen? Die eine Frage bei allem, was wir beginnen oder verändern wollen, bleibt deshalb: Woher kommt der Wunsch, aktiv zu werden? Was ist der wahre Antrieb? Ist es der Kopf oder unser Herz? Spricht da die Vernunft oder das Gewissen? Handelt es sich um Konditionierungen, Manipulationen oder ist es doch einfach unser ausgeprägtes Pflichtbewusstsein?

Welche der Vorsätze und Vorhaben kommen aus uns selbst heraus? Was entspricht wirklich und wahrhaftig unserer Sehnsucht, die im Herzen wohnt?

Die Planetenklangschale Neptun geht mit ihrer Klangschwingung dieser entscheidenden Frage auf den Grund: Dem “Was entspricht wirklich mir?” Neptun stärkt die Intuition und verbindet mit ihr, er inspiriert und holt Unbewusstes aus den Tiefen der Seele ans Licht. Auf diese Weise entsteht eine befreiende Klarheit. Neptun fördert Träume und Visionen und getragen von seinem Klang finden wir (wieder) in Kontakt mit unserem Innersten – dem, was wir Gefühl, Herzensstimme oder auch Intuition nennen.

Die Planetentonschale Neptun ist ein energievoller Begleiter, um sich selbst und seinen ganz persönlichen Träumen und Zielen treu zu bleiben.

Neptun Planeten-Klangschalen sind im Online-Shop von Abaton Vibra im März mit 20% Rabatt erhältlich: https://www.sound-spirit.de/www/planetenschalen/neptun.htm



Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

