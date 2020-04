HOOVER H-FREE 500 GEWINNT RED DOT AWARD “PRODUCT DESIGN 2020”

Bedeutende Design-Auszeichnung für den kompaktesten Hoover Akku-Handstaubsauger aller Zeiten

Düsseldorf, 16. April 2020 – Der 2019 von Hoover vorgestellte H-FREE 500 gehört zu den Gewinnern des renommierten Red Dot Award in der Kategorie Product Design 2020. Jedes Jahr werden aus mehr als 18.000 Einreichungen von Herstellern und Designern aus über 70 Ländern die herausragendsten Produkte prämiert.

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, zählt zu den bedeutendsten und renommiertesten Designpreisen. Die aus rund 40 Mitgliedern bestehende internationale Jury vergibt die begehrte Auszeichnung ausschließlich an Produkte, die durch eine außergewöhnliche Gestaltungsqualität überzeugen. In diesem Jahr wurden über 6.500 Produkte allein in der Kategorie Product Design eingereicht.

Der Hoover H-FREE 500 überzeugt durch überraschend kompakte Abmessungen. Zudem ist er bemerkenswert leicht und höchst funktional. Der schlanke Akku-Handstick bringt gerade einmal 1,5 kg auf die Waage und kann somit auch bequem hochgehoben werden, um selbst in die letzten Ecken zu kommen. Zudem ist er so konstruiert, dass er immer und überall freistehend geparkt werden kann. Hat der H-FREE 500 seinen Reinigungseinsatz beendet, lässt er sich zum besseren Verstauen in Wandschränken oder Nischen auf gerade einmal 69 cm Höhe zusammenstecken.

Die kompakten Abmessungen sind ein Vorteil des H-FREE 500, ein weiterer die effiziente, kabellose Power*: Der bürstenlose H-LAB-Motor gewährleistet eine gleichbleibende, hervorragende Leistung, um Feinstaub, größere Partikel und Haare aufzusaugen – dank Lithium-Ionen-Akku bis zu 40 Minuten – ganz ohne Kabelsalat.

Praktisch ist, dass das gesamte 3-1-Zubehör, mit dem sich verschiedenste Oberflächen reinigen lassen, komfortabel im Gerät untergebracht ist. Für die Entfernung von Tierhaaren wird beispielsweise eine spezielle Düse mitgeliefert.

Darüber hinaus informiert die Hoover Wizard App kontinuierlich über optimale Reinigungsoptionen für bestmögliche Ergebnisse und die aktuelle Leistung des H-FREE 500.

Die Preisverleihung des Red Dot Award: Product Design 2020 für den Hoover H-FREE 500 und die anderen Laureaten findet am 22. Juni 2020 in Essen statt.

Präsentiert werden die prämierten Produkte zudem in den Red Dot Design Museen Essen, Singapur und Xiamen, im Red Dot Design Yearbook und verschiedenen Online-Portalen sowie gobalen Ausstellungen unter dem Red Dot Markendach.

* Leistung basierend auf internen Tests der Staubaufnahme auf Hartboden, Hartboden mit Fugen und Teppich, gemessen nach EN 60312-1 und Erreichen der Staubaufnahmegrenzen der Verordnung (EU) Nr. 666/2013.

Mehr Informationen zum Red Dot Award: https://www.red-dot.org/de

Mehr Informationen zum HOOVER H-FREE 500: https://www.youtube.com/watch?v=b4LkNpi72Ec

Hoover ist eine innovationsstarke internationale Marke, die seit mehr als 111 Jahren mit innovativen Hightech-Produkten und einem raffinierten und topaktuellen Design-Trends am Markt setzt. Das umfassende High-End-Angebot besteht aus kleinen und großen Haushaltsgeräten in freistehender oder Einbauausführung. Auch wenn es um die Umwelt geht, steht Hoover an der Spitze der Innovation: Alle Produkte weisen einen extrem niedrigen Energieverbrauch auf und sind äußerst geräuscharm. Hoover gehört zu den weltweiten Marktführern im Bereich Bodenpflege.

Firmenkontakt

CANDY HOOVER GMBH

Thomas Wittling

Grafenberger Allee 337b

40235 Düsseldorf

0307890760

Haier@united.de

http://www.hoover.de

Pressekontakt

united communications GmbH

Manfred Großert

Rotherstr. 19

10245 Berlin

0307890760

Haier@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.