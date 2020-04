Videokonferenzen: sicher & schnell eingerichtet!

Weitreichende Sicherheitslücken durch Videokonferenz-Anbieter wie Zoom und Co. haben in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Die Weitergabe sensibler Daten sowie der dauerhafte Zugriff auf Kameras auch nach der Deinstallation lässt sich kaum mit den Anforderungen an den Datenschutz vereinbaren.

Selbst bei kostenpflichtigen Business-Varianten besteht weiterhin die Problematik, dass die Konferenzen über die Server der Anbieter gehen und der Nutzer den Datenschutz-Versprechen Glauben schenken muss.

Vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen stellt sich die Frage nach einer praktikablen Lösung, nicht nur in Zeiten der Corona-Krise.

Aus dem Hause einer kleinen Software-Entwicklerschmiede aus Augsburg kommt eine Lösung, die allen Ansprüchen gerecht wird. Als Internetdienstleister sah sich die “clever+zöger gmbh” in Corona-Zeiten demselben Problem ausgesetzt: Eine sichere Videoübertragung für alle im Homeoffice befindlichen Mitarbeiter zu schaffen.

Die unkomplizierte Lösung, die dort gefunden wurde, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Jede Firma erhält einen eigenen Server, der mittels SSL seine Datenübertragung sicherstellt . Es werden also keine Daten nach außen weitergegeben. Die Server haben keine weitere Aufgabe, womit die Leistung garantiert ist und nur noch die Teilnehmer-Bandbreite im Homeoffice den Ausschlag gibt. Jeder Nutzer bekommt seinen eigenen Zugang auf dem Server eingerichtet und man kann zu jeder Zeit beliebig viele Meetings starten. Die Lösung funktioniert für Desktop ebenso, wie für mobile Endgeräte.

“Wir waren von der positiven Resonanz in unserem Kundenkreis überrascht”, berichtet Firmeninhaber Thomas Zöger, “und das brachte uns auf die Idee, diese Lösung auch darüber hinaus anzubieten.” Der Erfolg gibt dem Unternehmen recht. Täglich wächst die Zahl der Kunden, die auf eine datenschutzkonforme, kostengünstige und vor allem sehr schnell zu realisierende Lösung Ihrer Videokonferenzen umsteigen möchten.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

clever-zoeger Videokonferenzen datenschutzkonform

Die clever+zöger gmbh bietet professionelle Programmierdienstleistungen im Bereich Internet und Intranet.

*GDPR, DSGVO Datenschutz Services, Videokonferenz-Lösungen

* Online-Shops auf Basis von Magento, Magento 2 (zertifiziert)

* Webseiten/ Portale auf Basis von TYPO3, WordPress, etc.

* Enterprise-Entwicklungen auf php/Zend Basis, J2EE, Websphere, etc.

* Managed-Hosting, Support

Firmenkontakt

clever+zöger gmbh

Christiane Clever

Am Roggenfeld 46

86156 Augsburg

+49 (0) 821 49 82 6688

pr-gateway@clever-zoeger.de

http://www.clever-zoeger.de

Pressekontakt

clever+zoeger Gmbh

Christiane Clever

Am Roggenfeld 46

86156 Augsburg

+49 (0) 821 4982 6688

pr-gateway@clever-zoeger.de

http://www.clever-zoeger.de