Hotellerie und Wartungsmanagement

Die Timly-Revolution im Hotel Sonnenberg

In einer Höhe von 700 Metern und mit einem Restaurant, das im Gault & Millau ausgezeichnet wurde, hat das Hotel Sonnenberg in Kriens Timly gewählt, um sein Wartungsmanagement zu digitalisieren und so mehr Zeit für seine Gäste zu haben.

Gastfreundschaft: Digitalisierung für effektive Wartung

Im Mittelpunkt exzellenter Gastfreundschaft steht ein rigoroses Wartungsmanagement. Dieses ist entscheidend dafür, die Sicherheit und Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten. Vor der Einführung von Timly war das Handling von Störungen und Reparaturen im Hotel Sonnenberg zwar einwandfrei, basierte jedoch auf manuellen Prozessen. Cornel Untersee, stellvertretender Technischer Leiter, erklärt: „Vor Timly kamen die Meldungen per SMS, Telefon und E-Mail, was die Prozesse sehr umständlich machte.“

Dem technischen Team des Hotels war bewusst, wie wichtig Reaktionsfähigkeit für den reibungslosen Betrieb seiner Einrichtungen ist. Genau deshalb suchte es nach einer strukturierten und digitalen Lösung. So wurde Timly zu einem wichtigen Verbündeten zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz des Hauses.

Ein effizientes Ticketsystem für vereinfachtes und geplantes Management

Dank Timly hat das Hotel Sonnenberg sein Handling von Störungen und Mängeln mit der Einführung eines Ticketsystems optimiert. In Windeseile können die technischen Leiter nun alle gemeldeten Vorfälle einsehen, Fotos von Störungen erhalten, den Status von Reparaturen verfolgen und die Historie der betroffenen Objekte überprüfen.

Dieses System ermöglicht es dem technischen Team, die Wartung effektiv zu organisieren und dabei nicht nur aktuelle Störungen, sondern auch vergangene Reparaturen zu berücksichtigen. So wird die Reaktionsfähigkeit erhöht und das Management der Hotelobjekte optimiert.

„Wir nutzen das Ticketsystem hauptsächlich, um schnell Meldungen zu erhalten und so schnell wie möglich zu reagieren. Sobald ein Ticket erstellt wird, überprüfen wir die vollständige Historie des betroffenen Objekts, um eine schnelle und gründliche Lösung der Probleme sicherzustellen.“

– Cornel Untersee, stellvertretender Technischer Leiter des Hotel Sonnenberg

Eine innovative Lösung zur Sicherstellung des Wartungsmanagements

Neben der effektiven Verwaltung von Störungen ermöglicht Timly dem Hotel Sonnenberg, wichtige Fristen im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Wartung seiner Objekte, wie z. B. Feuerlöscher, zu verfolgen. Mit der Fristenmanagement-Funktion erhalten die Teams automatische Benachrichtigungen, wenn eine Wartung erforderlich ist und gewährleisten so die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit.

Neben dem Ticketsystem nutzt das Hotel Sonnenberg Timly auch für die Verwaltung von Objekten und die Rückverfolgbarkeit von Geräten, da jedem Gerät QR-Code-Labels zugewiesen sind. Ein einfacher Scan dieses Labels ermöglicht sofortigen Zugriff auf Informationen zu einem Gerät – sei es ein Wartungsbericht, ein technisches Dokument oder eine Reparaturhistorie.

In Zusammenarbeit mit Timly hat das Hotel Sonnenberg sein Inventarmanagement modernisiert und optimiert, um ein reibungsloses und sicheres Kundenerlebnis zu bieten. Mit einem effizienten Ticketsystem und einem zentralisierten Objektmanagement verbindet das Haus weiterhin Schweizer Tradition mit technologischer Innovation – alles zum Wohl seiner Gäste.

Entdecken Sie hier die komplette Erfolgsgeschichte von Timly und Hotel Sonnenberg.

Die Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und hat ihre Präsenz schnell in ganz Europa und darüber hinaus ausgebaut. Timly bietet eine intuitiv bedienbare, cloudbasierte Software für Inventarverwaltung, die Unternehmen aller Größen und Branchen hilft. Egal, ob es sich um Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, IT-Ausrüstung oder Büromöbel handelt, Timly ermöglicht eine einfache Verwaltung jeder Art von Inventar – unabhängig von Funktion und Standort. Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben Timly gegründet, um die komplexen Herausforderungen moderner Unternehmen und Organisationen zu bewältigen. Seit der Gründung ist das Unternehmen zu einem engagierten Team von 30 Personen gewachsen.

