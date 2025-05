HUS Elektrosysteme vernetzt TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung Saterland

Hightech trifft auf Herzblut: Alexander Hahn, Chef von HUS Elektrosysteme, bringt Performance ins Set

Saterland (31.05.2025) – In einem TV-Studio, das als Schaltzentrale für Ideen, Aktionen und die Förderung hunderter Vereine dient, ist moderne Technik mehr als nur ein Werkzeug: Sie ist der unsichtbare und zugleich sichtbare Motor hinter jeder Produktion. Dass dieser Motor im neuen TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung nun nicht nur läuft, sondern mit höchster Präzision, Zuverlässigkeit und Zukunftstauglichkeit konfiguriert wurde, ist dem Unternehmen HUS Elektrosysteme vom c-Port Saterland zu verdanken. Unter Leitung von Geschäftsführer Alexander Hahn hat HUS die vollständige Studiovernetzung realisiert – und damit eine Grundlage geschaffen, auf der professionelle Medienarbeit überhaupt erst möglich wird.

Die Anforderungen an ein modernes Studio gehen weit über die reine Stromversorgung hinaus. Es braucht strukturierte Netzwerkarchitekturen für Hochgeschwindigkeitsdaten, stabile Leitungen für Livestream-Produktionen, separate Steuerungssysteme für Lichtinstallationen und eine verlässliche Versorgung für hochkomplexe Kamerasysteme. HUS Elektrosysteme hat im Auftrag der „Trude Kuh“ Vereinsförderung all das umgesetzt – mit einem Ergebnis, das ebenso funktional wie ästhetisch überzeugt. Zu den umgesetzten Maßnahmen in den Räumlichkeiten von schuhplus – Schuhe in Übergrößen am Standort Sedelsberg im Saterland zählt die vollständige Verkabelung der Regie, inklusive der Integration der Studio- und Broadcasttechnik. Ebenso wurde ein ausgeklügeltes Daten- und Stromnetzwerk geschaffen, das die Grundlage für sämtliche digitalen Anwendungen bildet – vom Upload riesiger Videodateien bis hin zur Fernsteuerung von Kamerazügen. Ein besonderes Highlight ist der sogenannte Lichterhimmel: eine deckenintegrierte Lichtkonstruktion, die nicht nur für ideale Ausleuchtung sorgt, sondern dank individueller Steuerungsmodule dynamische Lichtszenarien erlaubt – ein essenzieller Bestandteil für professionelle TV-Produktionen und Eventformate.

Dass das Projekt nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch auf höchstem Niveau durchgeführt wurde, ist maßgeblich Alexander Hahn und seinem Team zu verdanken. Schon in der Planungsphase war HUS Elektrosysteme eng in die Studioarchitektur eingebunden. Der Austausch mit allen beteiligten Gewerken verlief eng, präzise und lösungsorientiert – eine Grundvoraussetzung dafür, dass alle Systeme am Ende nahtlos ineinandergreifen. „Alexander Hahn und sein Team haben nicht einfach nur Kabel verlegt“, betont Kay Zimmer, Projektleiter der „Trude Kuh“ Vereinsförderung, „sie haben die technische Infrastruktur für unsere gesamte Arbeit geschaffen – durchdacht, zukunftssicher und mit einer Professionalität, die weit über das Übliche hinausgeht.“ Die Herausforderung bestand dabei nicht zuletzt in der Parallelität der Gewerke. Während Wände noch verputzt wurden, liefen bereits die ersten Netzwerkstränge; während die Lichtarchitektur geplant wurde, mussten die Kameraleitungen exakt eingezeichnet werden. Hier zeigte sich, wie wichtig Erfahrung, Weitsicht und Flexibilität in einem solch komplexen Bauprojekt sind – und HUS Elektrosysteme erfüllte all diese Anforderungen mit beeindruckender Souveränität.

Was gute Elektrosysteme auszeichnet, ist ihre Unsichtbarkeit im Betrieb. Wenn alles wie selbstverständlich funktioniert, wenn kein Wackler die Arbeit stört und wenn jeder Anschluss dort sitzt, wo er hingehört – dann war echte Facharbeit am Werk. Das Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung steht für ein hohes Maß an technischer Raffinesse, für ein ausgefeiltes Beleuchtungskonzept und für zuverlässige Medieninfrastruktur – und all das basiert auf der präzisen Arbeit von HUS. Für Kay Zimmer ist der Dank an HUS Elektrosysteme mehr als eine Geste: „Ohne diese technische Basis könnten wir unsere Förderprojekte nicht in dieser Form realisieren. Was Alexander Hahn mit seinem Team geschaffen hat, ist keine Verkabelung – es ist der Grundstein für unsere tägliche Arbeit mit Vereinen, Formaten und Menschen. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Mit der Umsetzung der technischen Vernetzung ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau des TV-Studios erreicht. Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung blickt auf ein System, das nicht nur heute funktioniert, sondern auch für kommende technische Anforderungen gerüstet ist. Die installierten Systeme ermöglichen es, mit mehreren Kameras gleichzeitig zu produzieren, Events zu streamen, Studiolichter zu szenisch steuern und spontane Interviews auf Knopfdruck umzusetzen – eine Voraussetzung für einen lebendigen Medienbetrieb mit direkter Bürgernähe. Dass dieser Anspruch durch ein Unternehmen aus der Region realisiert wurde, unterstreicht einmal mehr die Bedeutung regionaler Partnerschaften. Mit HUS Elektrosysteme hat die „Trude Kuh“ Vereinsförderung nicht nur einen Dienstleister beauftragt – sondern einen Mitgestalter gewonnen, der mit technischem Know-how, Handschlagqualität und echter Leidenschaft dafür gesorgt hat, dass aus einer Idee ein funktionierendes Studio wurde.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung unterstützt gemeinnützige Vereine und soziale Projekte mit Sach- und Geldspenden. Monatlich erhalten mehrere Vereine Geldbeträge und Sachleistungen zur freien Verwendung. Jede natürliche Person kann über das Online-Formular auf www.trude-kuh.de/verein-anmelden individuell einen Wunschverein vorschlagen, der im Gewinnfall Geld erhält. In den LIVE-Sendungen im hauseigenen TV-Studio am c-Port Saterland werden nach dem Zufallsprinzip mehrere Personen gezogen – diese sind dann im wahrsten Sinne des Wortes „Glücksbringer“ für ihren Lieblingsverein. Darüber hinaus entscheidet eine Jury monatlich über weitere zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von Vereinen oder karitativen Einzelprojekten. Das Konzept von „Trude Kuh“ ist in Deutschland einzigartig, denn wir sind Vereinsförderer und Medienmarke zugleich. Davon profitieren insbesondere unsere Werbepartner, denn wir rühren kräftig die Werbetrommel. „Schaut, welche Gut-Firmen Gutes tun“ – das ist unser unverkennbares Motto.

Social Advertising: 12,5 Mio. Kontakte für effektiven Return

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist ein einzigartiges Projekt, das auf den Grundwerten von Solidarität und Gemeinschaft basiert. Diese Ziele werden jedoch erst durch das Engagement lokaler und nationaler Unternehmen möglich – und genau diese Unternehmen sollen von ihrer Unterstützung auch profitieren. Vereine fördern und gleichzeitig werben – in perfekter Symbiose: Auch dafür steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung als Plattform für Werbepartner. Unsere monatliche Reichweite von über 12,5 Millionen Kontakten ermöglicht es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), neue Zielgruppen zu erschließen und somit den Weg für mehr Umsatz zu ebnen. Besonderes regionale Betriebe profitieren von den Möglichkeiten zur gezielten regionalen Werbeausspielung.

Virales TV-Studio für Social Media Content

Das multimediale TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist das Zentrum der Außenkommunikation. Es ermöglicht nicht nur die LIVE-Auslosung der Gewinnervereine, sondern auch die professionelle Präsentation von Werbepartnern und deren Portfolio. Alle produzierten Inhalte werden zur Maximierung der Interaktionsquote automatisch für verschiedene Medienkanäle aufbereitet – von YouTube über Instagram bis hin zu Facebook. Ob Reels, Stories, Shorts oder klassische Beiträge – das Team aus Mediengestaltern und Redakteuren sorgt dafür, dass unsere Werbepartner viral und aufmerksamkeitsstark im Internet vertreten sind. Ihr Return hat dabei höchste Priorität. Als sozial engagierte Medienmarke wissen wir: Gutes tun sorgt für Umsatz – das ist der Kern unserer PR-Strategie. Von der Videoproduktion bis zur Verbreitung übernehmen wir den gesamten Prozess.

Probleme regionaler Unternehmen und unsere Lösung

Mühsame Neukundengewinnung, hohe Werbeausgaben, unrentable Spendenanfragen: Unternehmen benötigen kontinuierlich neue Kunden, sonst stagniert das Geschäft, egal ob Handel, Handwerk oder B2B-Dienstleistungen. Digitale Werbekosten sind allerdings immens gestiegen, und Werbung in regionalen Zeitungen verliert zunehmend an Wirkung. Zudem sehen sich Betriebe häufig mit zahlreichen Spendenanfragen konfrontiert – und notwendige Selektionen sorgen oft für deren Unmut. Kurz gesagt: Im Bereich der Vereinsspenden fehlt Unternehmen häufig der messbare Return on Investment. Die Medienpower und das Konzept von „Trude Kuh“ bieten eine zweistufige Lösung: Wir garantieren Reichweite an 365 Tagen im Jahr und werden zur ersten Adresse für alle Spendenanfragen, denn Partner von „Trude Kuh“ fördern nicht nur einen, sondern anteilig gleich eine Vielzahl an Vereinen.

