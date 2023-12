Hybrid-Infoabend zur Ausbildung als Heilpraktiker Psychotherapie an der Heilpraktiker Schule Wimmer

Flexibel informiert: Heilpraktiker-Schule Wimmer veranstaltet informativen hybriden Infoabend

Mainz, 15.12. 2023 – Der gesellschaftliche und berufliche Druck in einer schnelllebigen, digitalisierten und globalisierten Welt bringt es mit sich, dass immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen Hilfe suchen. Dementsprechend groß ist der Bedarf an psychotherapeutischen Fachleuten. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, lädt die Heilpraktiker Schule Wimmer in Mainz alle Interessierten zu einem Kennenlernabend der Ausbildung Heilpraktiker Psychotherapie am Mittwoch, dem 10. Januar 2023, 18.00 bis 19.30 Uhr, ein. Hier hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit, sich umfassend über die Ausbildung und die Inhalte zu informieren und Fragen zu stellen.

Während des Abends präsentieren die Dozenten der Heilpraktiker Schule Wimmer, unter der Leitung von Schulleiterin Barbara Wimmer, das Ausbildungskonzept und gehen dabei besonders auf individuelle Wünsche ein. Informiert wird ausführlich über die Berufsaussichten, die Besonderheiten der Schule und der Ausbildung sowie alle relevanten Informationen zur Flexibilität, den Rücktrittsmöglichkeiten, der Prüfungsvorbereitung, der Dauer und Intensität der Ausbildung sowie den erforderlichen Voraussetzungen und vielem mehr.

Seit 1993 dürfen Heilpraktiker, die sich auf das Gebiet der Psychotherapie spezialisiert haben, in Deutschland neben psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten tätig sein. Diese Ausbildung bereitet alle Teilnehmer auf die amtsärztliche Prüfung im Bereich „Psychotherapie“ nach dem Heilpraktikergesetz vor. Erfolgreich absolviert, ist man berechtigt, psychotherapeutische Behandlungen bei Patienten durchzuführen.

Der Infoabend findet sowohl persönlich vor Ort als auch online im Hybridmodus statt, um allen Teilnehmern größtmögliche Flexibilität zu bieten. Sollten Interessenten am angegebenen Termin verhindert sein, stehen Ihnen die Dozenten für einen individuellen Beratungstermin gerne zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 10. Januar 2024, von 18:00 bis 19:30 Uhr am Fischtorplatz 14 in 55116 Mainz statt.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Einwahlcode für die Online-Teilnahme per E-Mail zukommen lassen.

Interessierte können sich auf der Homepage der Heilpraktiker Schule Wimmer über den Infoabend informieren und anmelden. Homepage: www.heilpraktiker-schule-wimmer.de

Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer Tel.: 06131/123456 E-Mail: info@heilpraktiker-schule-wimmer.de

Presse-Kontakt und Presse-Anfragen: Jane Uhlig jane.uhlig@janeuhlig.de / Mobil-Fon: 0151-11623025

Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer Adresse: Fischtorplatz 14, 55116 Mainz, Telefon: 06131 123456 E-Mail: info@heilpraktikerschule-wimmer.de

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Wirtschafts-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Bildquelle: Copyright: Gundermann.co