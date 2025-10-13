Hyland beschleunigt die digitale Transformation in Europa mit einer cloudnativen Plattform für KI-gestützte Content Intelligence

Mit neuen Technologien, die auf die aktuellen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind, unterstützt Hyland Organisationen dabei, das Potenzial ihrer unstrukturierten Daten besser zu nutzen

Im Rahmen der CommunityLIVE World Tour präsentiert Hyland die neuesten Innovationen seiner Content Innovation Cloud™. Diese neuen Technologien bieten umfassende Unternehmensintelligenz und unterstützen Unternehmen dabei, unstrukturierte Daten effizienter zu nutzen, Prozesse zu automatisieren und schneller auf sich verändernde Anforderungen zu reagieren. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz erweitert Hyland weiterhin die Grenzen des Enterprise Content Managements mit KI-gestützter Content Intelligence, agentenbasierter Automatisierung und Echtzeit-Einblicken.

Umfassende Enterprise Intelligence

Enterprise Context Engine bildet eine zentrale Ebene der Content Innovation Cloud. Sie verbindet fragmentierte Inhalte aus unterschiedlichen Repositories, ohne dass eine Datenmigration erforderlich ist. Dadurch können Informationen unternehmensweit, über Abteilungen und Plattformen hinweg sowie in verschiedenen Formaten in Echtzeit abgerufen und genutzt werden.

Liefert kontextbezogene Einblicke, indem relevante Daten basierend auf den Rollen der Benutzenden, den Arbeitsabläufen und dem Unternehmenskontext angezeigt werden, sodass Mitarbeitende schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können, ohne zwischen Systemen wechseln oder manuell suchen zu müssen.

Ermöglicht KI-gesteuerte Automatisierung im großen Maßstab, indem unstrukturierte Daten in KI-fähige Daten umgewandelt werden. Dies fördert intelligente Automatisierung, reduziert den manuellen Aufwand und erschließt neue Effizienzstufen in Behörden und in Branchen wie z. B. bei Finanzdienstleistern und im Gesundheitswesen.

Orchestrierte KI-Workflows

Enterprise Agent Mesh orchestriert verteilte KI-Agenten über Systeme hinweg und ermöglicht es Unternehmen, mehrere KI-Agenten einzusetzen und zu steuern, die über verschiedene Plattformen und Content-Repositories hinweg zusammenarbeiten.

So können komplexe, systemübergreifende Workflows automatisiert werden, ohne die bestehende Infrastruktur zu beeinträchtigen.

Ermöglicht eine intelligente, durchgängige Automatisierung: Agenten werden mit spezifischen Aufgaben wie Dokumentenklassifizierung, Datenextraktion oder Vorgangsweiterleitung verbunden, sodass Unternehmen ganze Prozesse mit minimalem menschlichem Eingriff automatisieren können.

Passt sich in Echtzeit an den Geschäftskontext an, sodass kontextbezogene Agenten dynamisch auf sich ändernde Eingaben, Geschäftsregeln oder Benutzeraktionen reagieren können. Dadurch wird die Automatisierung intelligenter, reaktionsschneller und besser auf die Unternehmensziele abgestimmt.

Agentische KI in der Praxis

Agent Builder ermöglicht es Teams, KI-Agenten schnell und intuitiv über eine Point-and-Click-Oberfläche zu erstellen.

Bei einer kürzlich stattgefundenen Hyland-Veranstaltung nahmen Teilnehmende an einem Agentic AI Throwdown teil, bei dem sie reale Agenten entwickelten – darunter:

– Purchase Invoice Agent (Eingangsrechnungen)

– Document Redactor Agent (Dokumentenbearbeitung)

– Claim Review Agent ( Schadensprüfung)

Diese Beispiele verdeutlichen das enorme Potenzial der Hyland Content Innovation Cloud, geschäftskritische Herausforderungen von heute und morgen zu meistern.

Zitate:

„KI-gestützte Dokumentenverarbeitung ist ein entscheidender Wendepunkt“, so Valerie Stam, SVP Customer Data bei Rabobank. „Sie hilft uns etwa, handschriftliche Dokumente automatisch zu erkennen – das erleichtert die Arbeit unserer Teams und verbessert gleichzeitig die Kundenerfahrung.“

„Die neuesten Entwicklungen von Hyland markieren einen entscheidenden Wendepunkt für europäische Unternehmen, die auf Modernisierung und digitale Souveränität setzen“, so Paul de Leer, Sales Director bei Atos. „Die Content Innovation Cloud verbindet KI-basierte Analysefunktionen und automatisierte Workflows auf praxisnahe Weise. Für unsere Kunden – ob aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Verwaltung oder Gesundheitswesen – bedeutet das: schnellere Entscheidungen, intelligentere Prozesse und mehr Sicherheit im Umgang mit Daten und Vorschriften. Hyland liefert damit nicht nur Technologie, sondern schafft die Grundlage für eine neue Generation intelligenter Unternehmen – in Europa und darüber hinaus.“

„Europa spielt eine führende Rolle bei der digitalen Transformation, und Hyland freut sich, diese Entwicklung als vertrauenswürdiger Partner zu begleiten“, so Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Die Hyland Content Innovation Cloud ist weit mehr als nur eine Plattform – sie verändert die Arbeitsweise von Unternehmen und optimiert Prozesse. Als Anbieter, dem viele Organisationen ihre sensibelsten Daten anvertrauen, helfen wir ihnen, den Wert ihrer Inhalte besser zu nutzen, Automatisierung gezielt einzusetzen und in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld handlungsfähig zu bleiben.“

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter https://www.hyland.com/de

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

