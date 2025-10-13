Teamwork im Krisenmodus

Warum die Weltpolitik an denselben Fehlern scheitert wie jedes schlechte Meeting

Die aktuellen Ukraine-Verhandlungen sind mehr als ein diplomatisches Ringen um Frieden. Sie sind ein Spiegel dafür, wie schwer Teamarbeit wird, wenn Vertrauen fehlt und jeder in einer anderen Sprache denkt – politisch wie emotional.

In Genf und Brüssel versuchten Vertreter der EU, der USA, Russlands und der Ukraine, eine neue Grundlage für Sicherheit zu finden. Doch anstatt als Gruppe zusammenzuwachsen, zerfielen sie in konkurrierende Lager. Der Krieg mag militärisch in der Ukraine toben – politisch wird er längst auch am Verhandlungstisch geführt.

Gerade am Knackpunkt der Sicherheitsgarantien wird deutlich, warum Verständigung scheitert: Kiew fordert klare Zusagen, Moskau sieht darin eine Bedrohung, der Westen schwankt zwischen Solidarität und Eskalationsangst.

Was hier wie hohe Weltpolitik klingt, folgt denselben Mustern, die die Vortragsrednerin Ute Herzog in ihrem Vortrag In 5 Schritten zum High Performance Team beschreibt – nur mit globaler Tragweite.

1. Einstellung ändern: Niemand ändert den anderen – nur die eigene Haltung.

2. Zuhören: Ohne echtes Verstehen bleibt jedes Gespräch eine Aneinanderreihung von Monologen.

3. Diversity nutzen: Unterschiedliche Perspektiven sind Stärke – wenn sie nicht zu Spaltungen führen.

4. Klare Ziele: Wer kein gemeinsames Ziel hat, kämpft um die falschen.

5. Vertrauen: Das Fundament jeglicher Zusammenarbeit – und hier das größte Defizit.

Die Ukraine-Verhandlungen zeigen damit, dass Scheitern selten an Fakten, sondern fast immer am Faktor Mensch beginnt. Ob auf internationalem Parkett oder im Teammeeting – ohne Vertrauen, klare Ziele und echtes Zuhören bleibt Diplomatie nur eine höfliche Form des Stillstands.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

Als erfahrene Keynote-Speakerin und Expertin für Menschenkennntis und Empathie bringt Ute Herzog ihre einzigartigen Einsichten und Strategien in Ihre Organisation.

Kontakt

Die Menschenleserin aus Franken

Ute Herzog

Georg-Strobel-Str. 81

90489 Nürnberg

+491778647545



https://redner-menschenkenntnis-empathie-kommunikation.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.