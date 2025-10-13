Wohlfühlogie – Tine Sonnengolds neue Wissenschaft vom Alltag

Ein inspirierendes Buch über die Kunst, Wohlbefinden und Verstand zu versöhnen – und warum echte Lebensfreude kein Zufall ist.

Deutschland, Oktober 2025.

Wohlfühlen ist keine Modeerscheinung, sondern eine Fähigkeit – das behauptet die Autorin Tine Sonnengold und widmet ihr gleich eine ganze Wissenschaft: die „Wohlfühlogie“.

Ihr 494-seitiges Buch „Wohlfühlogie – oder (m)eine Wissenschaft des Wohlfühlens“ zeigt, dass Glück und Zufriedenheit nichts mit Kontrolle zu tun haben, sondern mit Verständnis – für den eigenen Körper, die eigenen Gedanken und die kleinen Gesetze des Alltags.

„Wir leben in einer Zeit, in der Menschen mehr über Kalorien wissen als über ihr eigenes Nervensystem“, schreibt Sonnengold.

„Wohlfühlogie“ setzt genau dort an: zwischen Psychologie, Biochemie und Lebensfreude.

Es geht nicht darum, sich permanent zu optimieren, sondern darum, die Funktionsweise des eigenen Wohlbefindens zu verstehen.

Mit Witz, Wissen und Wärme entwickelt Sonnengold eine Art „Alltagswissenschaft des guten Lebens“.

Themen wie Stressmanagement, Bewegung, Ordnung, Schlaf, Atmung und Ernährung werden nicht akademisch, sondern menschlich beleuchtet – mit Beispielen,

die jeder kennt: chaotische Montage, leere Akkus und der Versuch, trotzdem freundlich zu bleiben.

Das Buch plädiert für eine neue Intelligenz – die Fähigkeit, den eigenen Alltag zu lesen, bevor er uns überfordert.

Denn wer sein inneres Gleichgewicht versteht, muss es nicht dauernd wiederfinden.

Buchdaten

Titel: Wohlfühlogie – oder (m)eine Wissenschaft des Wohlfühlens

Autorin: Tine Sonnengold

494 Seiten, erschienen bei Books on Demand (BoD)

ISBN: 978-3-6951-8812-3

Erhältlich im Buchhandel sowie online:

BoD-Shop: https://buchshop.bod.de/wohlfuehlogie-tine-sonnengold-9783695188123

Amazon-E-Book: https://www.amazon.de/dp/B0FMZWZT8J

Leseprobe (PDF): https://tinesonnengold.info/wp-content/uploads/2025/09/Leseprobe_Wohlfuehlogie.pdf

Pressekontakt

Tine Sonnengold

E-Mail: kontakt@tinesonnengold.info

Web: https://tinesonnengold.info

(Impressum gemäß § 5 TMG siehe Website)

Tine Sonnengold ist Autorin, Well-Being-Leaderin und Wohlfühl-Expertin. Mit „Wohlfühlogie“ legt sie den Grundstein für ein neues Verständnis von Lebensqualität, das auf Erkenntnissen aus Psychologie, Alltagserfahrung und Menschlichkeit beruht. Sie verbindet Humor mit Tiefgang und zeigt, dass Gelassenheit keine Technik, sondern eine Haltung ist.

