Start des Ticketverkaufs für den Afrikanischen Nationen-Pokal 2025

Der afrikanische Fußballverband (CAF) hat bekannt gegeben, dass der Verkauf der Eintrittskarten für den Afrikanischen Nationen-Pokal (CAN) Marokko 2025, das größte Sportereignis des Kontinents, am Montag, den 13. Oktober 2025, beginnt.

Der Verkauf beginnt um 09:00 Uhr (marokkanische Zeit) / 08:00 Uhr GMT.

Exklusiver Vorverkauf mit VISA

Für Inhaber von VISA-Karten ist ein exklusives 48-Stunden-Fenster reserviert. Sie profitieren von einem Vorverkauf vom 13. Oktober um 08:00 Uhr GMT bis zum 15. Oktober um 08:00 Uhr GMT.

Verkauf für die breite Öffentlichkeit

Der Verkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt nach Ablauf dieses exklusiven Zeitraums und ist mit allen anderen Zahlungsmitteln möglich.

Die YALLA-App und die obligatorische Fan-ID

Um ein reibungsloses und vernetztes Erlebnis zu bieten, hat das Lokale Organisationskomitee (LOC) offiziell die App YALLA eingeführt, eine Plattform für die Fan-ID.

Die Erstellung einer gültigen Fan-ID über die YALLA-App ist für den Kauf eines Tickets obligatorisch. Diese Fan-ID wird auch für die Beantragung eines E-Visums/AEVM für Marokko benötigt.

Mit jeder Fan-ID kann nur ein Ticket pro Spiel gekauft werden. Fans und die gesamte Fußballfamilie werden dringend gebeten, den Registrierungsprozess jetzt abzuschließen.

Schritte zum Kauf Ihrer Eintrittskarte:

1. Laden Sie die YALLA-App herunter, die ab sofort bei Google Play und im App Store verfügbar ist.

2. Beantragen Sie Ihre Fan-ID und, falls erforderlich, Ihr E-Visum/AEVM über die App.

3. Sobald Sie Ihre Fan-ID erhalten haben, besuchen Sie die offizielle Plattform tickets.cafonline.com ab Montag, 13. Oktober 2025, um 09:00 Uhr (marokkanische Zeit) / 08:00 Uhr GMT, um Ihren Kauf abzuschließen.

Die Endrunde des TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Morocco 2025 findet vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cafonline.com.

