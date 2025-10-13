Kochen, Backen & Co.

Highlights im Santé Royale Rügen Resort mit Sterneköchin Maria Groß, Enie van de Meiklokjes und Maria Bachmann

Sante Royale Rügen Resort – Winterliche Sonderwochen mit Maria Groß, Enie van de

Meiklokjes und Maria Bachmann: Ein Fest für Genuss, Kreativität und Inspiration

Rügen, 12.10.25- In der Wintersaison 2025/2026 lädt das Sante Royale Rügen Resort zu

einer Reihe außergewöhnlicher Sonderwochen, die von prominenten Persönlichkeiten

aus der Kunst-, Kulinarik- und Literaturwelt gestaltet werden. Vom 02. November 2025

bis 01. März 2026 erleben Gäste eine seltene Gelegenheit, mit bekannten

Gästen wie Maria Groß, Enie van de Meiklokjes und Maria Bachmann zu lernen und

sich von deren Expertise inspirieren zu lassen.

Maria Groß, eine der bekanntesten Sterne-Köchinnen Deutschlands, gibt Einblicke in ihre Kunst

der gehobenen Küche und vermittelt ihre Philosophie von Regionalität und Nachhaltigkeit. Gäste

erleben ihre Fertigkeiten im Rahmen exklusiver Kochveranstaltungen und genießen ihre

kulinarischen Meisterwerke direkt in der gemütlichen Atmosphäre des Resorts.

Enie van de Meiklokjes, beliebte TV-Moderatorin und Back-Expertin, wird in ihren Workshops

den kreativen Spaß am Backen vermitteln. Mit ihrer sympathischen Art und viel Humor bringt sie

den Teilnehmern die Freude am süßen Handwerk näher – von einfachen Rezepten bis hin zu

raffinierten Backideen.

Maria Bachmann, Schauspielerin und Autorin, wird die Gäste mit ihren Lesungen tief in ihre

Welt entführen. Ihre beeindruckenden Darbietungen und persönlichen Einblicke in die Welt der

Bücher bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch Raum für Reflexion und Inspiration.

Neben diesen einzigartigen Workshops erwartet die Gäste das exklusive Wellness-Angebot des

Sante Royale Rügen Resorts. Der Panorama-Spa und eine Vielzahl an erstklassigen

Behandlungen sorgen für die nötige Entspannung und den perfekten Ausgleich zu den kreativen

Erlebnissen.

Das Sante Royale Rügen Resort setzt mit diesen Sonderwochen auf eine außergewöhnliche

Kombination aus Inspiration, Erholung und Genuss, die den Winter in Rügen zu einem

unvergesslichen Erlebnis macht.

Über das Sante Royale Rügen Resort:

Das Sante Royale Rügen Resort steht für eine einzigartige Symbiose aus Wellness, Kultur und

kulinarischen Erlebnissen. Auf der idyllischen Insel Rügen gelegen, ist das Resort ein Ort der Ruhe,

aber auch ein Zentrum für außergewöhnliche Veranstaltungen und unvergessliche Erlebnisse.

Hier finden Gäste nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration und bereichernde Begegnungen.

November & Dezember 2025

– 02.11. – 09.11. Kunst mit Karin Walesch

– 09.11. – 16.11. Kochen mit Maria Groß

– 16.11. – 23.11. Whisky mit Störtebeker

– 23.11. – 30.11. Literatur mit Maria Bachmann

– 30.11. – 07.12. Literatur mit Maria Bachmann

– 07.12. – 14.12. Backen mit Enie van de Meiklokjes

– 14.12. – 21.12. Backen mit Enie van de Meiklokjes

Januar & Februar 2026

– 11.01. – 18.01. Yoga – Tief eintauchen in Philosophie & Praxis

– 18.01. – 25.01. Literatur mit Maria Bachmann

– 25.01. – 01.02. Yoga – Eine Reise zur inneren Balance

– 01.02. – 08.02. Whisky mit Störtebeker

– 08.02. – 15.02. Kochen mit Maria Groß

– 15.02. – 22.02. Kunst mit Karin Walesch

– 22.02. – 01.03. Whisky mit Störtebeker

Kontakt

Gesundheits-Vital-Resort Rügen GmbH

Maximiliane Kiefer

Südstrand 8

18586 Göhren

+491726824747



http://www.sante-royale.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.