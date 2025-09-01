Hyland gibt Pläne zur Open-Source-Veröffentlichung seines Cloud Content Repository bekannt

Die hochskalierbare, KI-fähige Plattform setzt neue Maßstäbe im Enterprise Content Management und ermöglicht die Verarbeitung von Milliarden von Dokumenten

Berlin/Las Vegas, 29. August 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud und ein führender Anbieter von Open-Source-Technologien für Enterprise Content Management und Automatisierung, kündigt heute Pläne an, sein KI-fähiges Cloud Content Repository der nächsten Generation als Open Source bereitzustellen. Die moderne, cloudnative Plattform vereint die Stärken von Alfresco und Nuxeo und ist bereits heute im Einsatz innerhalb der Content Innovation Cloud. Sie unterstützt reale Anwendungsfälle mit hoher Skalierbarkeit, Antwortzeiten im Sub-Sekunden-Bereich und einer stateless, cloudbasierten Architektur.

„Hyland hat langjährige Erfahrung als ein führender Anbieter von Open-Source-Technologien im Content-Bereich und steht für Transparenz, Zusammenarbeit und Innovation“, sagt Tim McIntire, Chief Technology Officer bei Hyland. „Indem wir unser leistungsfähiges, KI-fähiges Repository der Open-Source-Community zur Verfügung stellen, geben wir Unternehmen mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten. Gleichzeitig unterstützen wir weiterhin die föderierte Content-Architektur und die Content Innovation Cloud für Enterprise-Kunden.“

Zu den wichtigsten Highlights dieser Version gehören:

Open-Source- und Best-of-both-worlds-Commitment: Hyland stellt das Repository über das Alfresco Community GitHub zur Verfügung, fördert transparente, gemeinschaftliche Entwicklung und verhindert Vendor-Lock-in (die Bindung an bestimmte Anbieter). Die Plattform kombiniert die Performance-Architektur von Nuxeo mit der Transformation Engine von Alfresco und bietet so eine zukunftssichere Basis für ein offenes, intelligentes Content Management.

Entwicklerfreundlich und KI-optimiert: Dieses Repository wurde mit einer Headless-Architektur und offenen APIs entwickelt. Es ermöglicht eine flexible Integration und Modernisierung bestehender Alfresco-Implementierungen und unterstützt gleichzeitig eine nahtlose Kompatibilität innerhalb des gesamten Content-Ökosystems von Hyland. Über die Standard-ECM-Funktionen hinaus ist es KI-fähig und verfügt über integrierte semantische Indizierungs- und Suchfunktionen, die eine tiefe und intelligente Content-Erkennung ermöglichen.

Cloudnative High-Performance-Architektur: Dieses Repository basiert auf einer stateless, cloudnativen Grundlage: Es bietet unbegrenzte horizontale Skalierbarkeit und liefert Sub-Sekunden-Performance – auch bei der Verarbeitung von Milliarden von Dokumenten. Dasselbe Kernsystem treibt bereits die Hyland Content Innovation Cloud an und sorgt für ein konsistentes Nutzererlebnis.

Strategische Wahlfreiheit für Unternehmen

Hylands föderierte Content-Architektur ermöglicht es Unternehmen, die Repository-Lösung zu wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt:

– Alfresco, Nuxeo oder OnBase: Ideal für umfassendes Content Lifecycle Management, komplexe Workflows, Compliance-Anforderungen und Unterstützung für vorhandene Integrationen sowie Fallmanagement.

– Cloudnative Content Repository: Empfohlen für hohe Skalierbarkeit, höchste Performance, integrierte Vektor-Suche für KI-Anwendungen und eine stateless, ereignisgesteuerte Architektur, die für moderne Analytics und KI-Training optimiert ist.

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

