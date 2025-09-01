Branchentreffen bei Deutschlands größtem Dachdeckerbetrieb Hanebutt

Die deutsche Dachdeckerbranche blickt nach Neustadt am Rübenberge: Am Freitag, 12. September 2025 öffnet Hanebutt, Deutschlands größter Handwerksbetrieb im Dachdeckerhandwerk, seine Tore für den Roofer“s Club.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie gestaltet sich die Zukunft des Handwerks – zwischen Digitalisierung, Fachkräftemangel und neuen Technologien? „Wir wollen zeigen, dass Handwerk nicht Stillstand bedeutet, sondern Innovationstreiber sein kann – von KI bis Drohnentechnik“, sagt Urs Nies, Gründer der DACHKRONE und Initiator des Roofer“s Club.

Das Herbsttreffen bringt Unternehmer, Experten und Innovatoren der Branche zusammen. Neben einer exklusiven Führung über das Hanebutt-Gelände erwartet die Teilnehmer ein vielfältiges Programm mit spannenden Einblicken in die Transformation des Handwerks:

Highlights:

11.00 Uhr: Rundgang über das Gelände der Firma Hanebutt

13.00 Uhr: Podiumsgespräch mit Jan Voges und Urs Nies zur Zukunft des Dach-Handwerks

15.00 Uhr: Vortrag von Erdal Top über die Perspektiven von künstlicher Intelligenz im Handwerk

16.00 Uhr: Praxisbericht eines Drohnenexperten – wie neue Technologien das Dachdeckerhandwerk verändern

17.00 Uhr: Vorstellung des Ausbildungs- und Entwicklungsprojekts „Lutter Campus“ durch Eugen Penner

Im Anschluss laden die Gastgeber zum Afterwork-Netzwerken in geselliger Atmosphäre.

Termin: Freitag, 12. September 2025

Ort: Firma Hanebutt, Neustadt am Rübenberge

Beginn: 10.30 Uhr

Melden Sie sich bei uns zur Veranstaltung an. Für Rückfragen stehen wir natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.dachkrone.de

Herzliche Grüße

Svenja Karolczak

Deutscher Pressestern

Tel.: 0611 395 395-16

Mail: s.karolczak@dps-news.de

Über DACHKRONE – Deutscher Dachpreis 2025

DACHKRONE – Deutscher Dachpreis wurde im Jahr 2022 initiiert von Multiunternehmer Urs Nies und dem Fachmagazin dach+holzbau für Dachdecker, Zimmerleute, Bauklempner und den Dachbaustoffhandel. Als Handwerkspreis soll die DACHKRONE Aufmerksamkeit für alle Gewerke rund um den Dachbau schaffen und der Wertschätzung für diese Betriebe Ausdruck verleihen, die sich oft durch Tradition, Qualität, Leidenschaft, Innovation und Kunstfertigkeit besonders auszeichnen. Eine kompetente Fachjury wählt die Gewinner in fünf Kategorien aus. Der Award wird einmal im Jahr an einzelne Handwerksbetriebe vergeben. In diesem Jahr findet die Preisverleihung am 16. Mai 2025 im Lokschuppen Bielefeld statt.

www.dachkrone.de

Firmenkontakt

DACHKRONE

Urs Nies

Friedrich-Ebert-Str. 62

33330 Gütersloh

+49 (0) 5241 2151 33 44



https://dachkrone.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Florian Hirt

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

+49 (0) 611 39539-5



https://dps-news.de/