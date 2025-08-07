IBC 2025: Sonnet zeigt Profilösungen für Thunderbolt 5

Am Stand 7.D12 präsentiert das kalifornische Hightech-Unternehmen ein umfangreiches Portfolio für Film-, Fernseh-, Video- und Audio-Profis

Lake Forest, Kalifornien, im August 2025 – Auf dem Branchentreff in Amsterdam stellt Sonnet unterschiedliche Lösungen für Thunderbolt™ 5 vor, mit denen kreative Profis leistungsstarke Computer optimal einsetzen können. Dazu gehören u.a. Dockingstations, Erweiterungssysteme für PCIe-Karten, Speichergeräte für NVMe-SSDs und eine neue eGPU-Breakaway-Box 850. Die IBC findet vom 12. bis 15. September statt.

Thunderbolt 5-Speicher

Messebesucher können in Amsterdam einen ersten Blick auf ultrahochleistungsfähige Thunderbolt 5-Speichergeräte für NVMe-SSDs werfen. Die Single-SSD-Lösung verfügt über ein NVMe-SSD-Laufwerk und Bus-Power, während die Multi-SSD-Lösung zwei Ports und eine eigene Stromversorgung bietet.

Thunderbolt 5 eGPU

Sonnet wird auf der Messe die neue Breakaway Box 850 T5 eGPU für Windows-Computer vorstellen. Dank Dual-Port-Thunderbolt 5-Schnittstelle bietet sie die doppelte PCIe-Bandbreite – verglichen mit herkömmlichen Thunderbolt 3-GPU-Gehäusen. Sie ist kompatibel mit Thunderbolt 4 und Thunderbolt 5-Laptops sowie Mini-PCs, deren Grafikleistung dadurch PC-Workstation-Niveau erreichen. Sie verfügt über einen integrierten Thunderbolt 5-Hub mit einem Downstream-Thunderbolt 5-Anschluss, drei 10-Gbit/s-USB-Typ-A-Ports und einem 5-Gb-Ethernet-Anschluss.

Thunderbolt 5-Dockingstation

Auch das Echo 13 Thunderbolt 5 SSD-Dock erlebt seine Messepremiere. Es wird mit Thunderbolt-zertifizierten PCIe 4.0 NVMe SSDs von KingstonTechnology angeboten. Das Dock hat vier Thunderbolt 5-Anschlüsse, drei 10-Gbit/s-USB-Typ-A-Ports sowie je einen 5-Gbit/s-USB-Typ-A-, 2,5-Gigabit-Ethernet- (RJ45) und 3,5-mm-Combo-Audioanschluss. Außerdem bringt es je einen Kartensteckplatz für eine SD 4.0 und eine microSD mit. Echo 13 TB5 wird in Konfigurationen mit 1 TB, 2 TB und 4 TB angeboten. Es ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 6.000 MB/s in Verbindung mit Thunderbolt 5 und bis zu 3.400 MB/s bei Thunderbolt 4 oder USB4.

Duales Thunderbolt 5-Interface für PCIe-Kartenerweiterungssysteme

Sonnet zeigt auf der Messe auch die neuen Erweiterungssysteme Echo II DV T5 Desktop und Echo II DV T5 Rackmount. Echo II DV T5 Desktop ist ein Desktop-Gehäuse in voller Größe, Echo II DV T5 Rackmount kann in ein 2HE-Gehäuse mit Platz für ein zusätzliches Erweiterungsmodul montiert werden.

Die Systeme wurden speziell für die Broadcast- und Videopostproduktion entwickelt. Anwender können damit zwei leistungsstarke, bandbreitenintensive PCIe-Karten gleichzeitig mit maximaler Leistung nutzen, wie z.B. DV-I/O, NVMe-SSD-Speicher, Multiport-10-Gb- und 25-Gb-Ethernet-Adapter. Die Systeme stellen an jedem Steckplatz die volle PCIe-Bandbreite (bis zu 6.000 MB/s) zur Verfügung.

Rack Mac mini Rackmount Plus Thunderbolt 5 PCIe-Karten-Erweiterung

Zudem zeigt Sonnet auf der Messe auch Lösungen für den professionellen Einsatz des Mac mini. Das xMac mini (2024+) /Echo II DV T5 ist ein Rackmount-Erweiterungssystem für PCIe-Karten. Es ist für Apple Mac mini-Computer mit M4 Pro-Prozessoren konzipiert. Das Sonnet-Rackmount-System passt in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse am Computer.

Im Rack können bis zu zwei Mac mini-Computer sowie ein Echo II DV T5 PCIe-Kartenerweiterungsmodul installiert werden. Damit werden einem Computer zwei Kartenslots oder jedem Computer ein Slot hinzugefügt. Das Echo II DV T5-Modul ermöglicht so die gleichzeitige Nutzung von zwei leistungsstarken, bandbreitenintensiven PCIe-Karten bei maximaler Leistung. Dank separater Thunderbolt-Schnittstellen stellt das Modul jedem Steckplatz die volle PCIe-Bandbreite zur Verfügung, wenn es an zwei Thunderbolt-Anschlüsse des Computers angeschlossen ist.

Thunderbolt 5- Erweiterungssystem für eine PCIe-Karte

Auf der IBC präsentiert Sonnet mit Echo SE T5 zudem das neueste Modell der PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt 5. Es bietet Platz für eine Karte in voller Höhe und halber Länge+ (bis zu 7,75 Zoll Länge) sowie eine Tochterkarte und unterstützt leistungsstarke Nicht-GPU-Karten – darunter professionelle Audio-I/O- und DSP-Karten sowie professionelle Videoaufzeichnungs- und Transcodierungskarten – mit einer Bandbreite von bis zu 6.000 MB/s. Echo SE T5 enthält ein Stromkabel für Karten, die zusätzliche Energie benötigen. Das Erweiterungssystem kann mit Mac-Computern der M-Serie und Thunderbolt 3 sowie Windows- und Linux-Computern mit Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 und USB4 eingesetzt werden.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

# # #

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Intel, das Intel-Logo, Thunderbolt, das Thunderbolt-Logo und Intel® Evo™ sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil PR

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel: +49 (0)151 188 09 288

E-Mail: a.weinholz@profil-pr.com