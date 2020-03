IBM iX und ecx.io bauen Adobe Kompetenz weiter aus

ecx.io erster Adobe Partner in EMEA

Düsseldorf, 12.03.2020

Die IBM iX Agenturfamilie erreicht einen weiteren Höhepunkt in der Adobe Partnerschaft. Die Digitalagentur ecx.io, seit 2016 Teil des IBM iX Netzwerks, hat es geschafft die Adobe Campaign Standard Spezialisierung zu erreichen – und das als erster Partner in der Region EMEA, und als zweiter Partner weltweit!

Innerhalb von IBM iX in Europa ist ecx.io die zentrale Anlaufstelle für Adobe Digital Experience Kompetenz und unterstützt Kunden auf dem Weg in die digitale Transformation. Die neue Spezialisierung bestätigt der IBM iX Agenturfamilie das hohe Maß an Erfahrung, Innovation und erfolgreichen Projekten in der täglichen Arbeit mit Adobe Campaign Standard. Nur hoch qualifizierte und spezialisierte Partner werden durch den führenden Anbieter für Lösungen im digitalen Marketing für ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und erfolgreiche Kundenimplementierungen nach strengen Qualifikationstests spezialisiert.

“Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer Adobe Partnerschaft geschafft und sind unfassbar stolz darauf! Die erneute Spezialisierung bestätigt die exzellente Arbeit unseres Teams”, so Helmut Nachbauer, Managing Director & Partner, ecx.io, Teil von IBM iX. “Wir arbeiten kontinuierlich am Ausbau unserer Adobe Expertise, um innovative Lösungen für unsere Kunden zu erstellen und freuen uns über die lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Adobe.”

Endkunden individuell ansprechen – auf allen Kanälen

Adobe Campaign Standard unterstützt Marketer bei der Gestaltung, Orchestrierung, Ausführung und Messung personalisierter Kommunikation über alle Online- und Offline-Kanäle hinweg, egal ob Websites, E-Mail, Direktwerbung oder neue Kanäle wie mobile Anwendungen. Als spezialisierter Partner beweist IBM iX durch das zugehörige ecx.io Team Kompetenz bei der Vereinfachung von Management und Automatisierung von Marketingkampagnen und der Bereitstellung individueller E-Mail-Inhalte mit Adobe Campaign Standard.

Die Digitalagentur arbeitet im Adobe Campaign Segment bereits erfolgreich mit zahlreichen namhaften Kunden aus der Finanzindustrie, Reisebranche oder auch Konsumgüterindustrie zusammen. Die Kunden profitieren von der Möglichkeit, umfassende Daten ihrer Endkunden heranzuziehen und die gesamte Customer Journey auf einen Blick verfolgen zu können. Somit ermöglicht Adobe Campaign Standard es Unternehmen dynamische Kampagnen über verschiedene on- und offline Kanäle zu erstellen, zu koordinieren und auszuspielen.

Hohes Maß an Expertise durch interne ecx.io Academy

Die erfolgreich bestandene Zertifizierung für Adobe Campaign Standard beruht auch auf der Arbeit der internen Schulungseinrichtung, der ecx.io Academy, die es dem Team ermöglichte sich auf die anspruchsvolle Prüfung mittels Trainings und Online Vorbereitungskursen ideal vorzubereiten. Zahlreiche Mitarbeiter haben die Zertifizierung bestanden und dürfen sich nun Certified Adobe Campaign Business Practitioner oder Certified Adobe Campaign Developer nennen.

Vierfache Adobe Expertise

Adobe Campaign Standard ist die vierte Spezialisierung die IBM iX und ecx.io sich erarbeitet haben. Die Teams verfügen darüber hinaus über tiefgreifende Expertise und zertifizierte Adobe Spezialisierungen in den Lösungen Adobe Experience Manager, Adobe Analytics und Adobe Experience Manager Sites Run & Operate. Das vielseitige Know-How erlaubt es den Digitalisierungsexperten Projekte mit multiplen Adobe Lösungen zu realisieren und somit die geballte Power der Adobe Experience Cloud einzusetzen.

Erfolgreiche Partnerschaft

ecx.io wurde bereits 2015 als einer der ersten Partner als “Specialised Adobe Experience Manager Partner” ausgezeichnet und mehrfach geehrt, zuletzt beim Adobe Summit EMEA 2018 in London mit der Auszeichnung “DACH Experience Cloud Partner of the Year 2018”. Zudem erhielt sie den angesehenen Experience Business Award in der Kategorie “Excellence in Omnichannel Experience Management”.

Adobe und ecx.io sind seit 1998 strategische Partner. Innerhalb von IBM iX in Europa ist ecx.io zentrale Anlaufstelle für Kompetenz mit Adobe Digital Experience und unterstützt Kunden auf dem Weg in die digitale Transformation. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Projekte rund um die gesamte Adobe Experience Cloud implementiert und in E-Commerce-Systeme sowie kognitive Anwendungen einschließlich IBM Watson eingebunden.

Die strategische Partnerschaft mit Adobe ist wesentlicher Bestandteil für den anhaltenden Erfolg von IBM iX. Zu den gemeinsamen Kunden gehören Cyberport, Lufthansa, Wienerberger, DER Touristik Suisse, Henkel oder auch Raiffeisen.

Über Adobe Campaign Standard:

Adobe Campaign Standard hilft Unternehmen, während der gesamten Customer Journey bei allen Kunden und auf allen Kanälen mit Relevanz zu glänzen. Die Lösung unterstützt bei der Optimierung des E-Mail-Marketings mit personalisierten und relevanten Nachrichten. Indem Adobe Campaign Standard Kunden anhand ihrer Interessen, ihres Treuestatus, ihres Standorts und weiterer Kriterien identifiziert, erfahren Unternehmen, wer ihre Kunden sind und wie sie am besten mit ihnen in Kontakt bleiben – von der Akquise bis zur Kundenbindung. Mit Adobe Campaign Standard können ohne großen Aufwand hochgradig personalisierte und synchronisierte Multi-Channel-Erlebnissen gestaltet, verwaltet und bereitgestellt werden.

Über IBM iX: Mit 57 Studios und 17.000 Mitarbeitern ist IBM iX eine der größten Digitalagenturen weltweit. In D-A-CH arbeiten 1.200 lokale Experten übergreifend in einem Netzwerk von neun IBM iX Studios. Seit 2016 erweitern renommierte Agenturmarken wie Aperto, ecx.io, Bluewolf und Plantage iX die globale Agenturfamilie. Damit ist IBM iX in D-A-CH ideal positioniert um den Markt zu erobern, ganz getreut dem Motto “Innovate like a startup and scale like an enterprise.”

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

