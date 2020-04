IBsolution ist Gold Partner der SAP

Die Einstufung in die höchste nationale Partnerstufe des Softwareherstellers ist eine Anerkennung für hohe Kompetenz und Fachwissen rund um SAP-Lösungen

SAP honoriert mit seinem Partnerprogramm die Beratungsqualität und das Fachwissen besonders erfolgreicher Beratungs- und Lösungspartner. Die Klassifizierung in Partner, Silber-Partner oder Gold-Partner hängt dabei von verschiedenen Kriterien ab. Für die Auszeichnung der IBsolution als Gold-Partner waren vor Allem sehr gute Kundenreferenzen und nachgewiesene Qualifikationsmaßnahmen für die einzelnen Berater entscheidend.

Gold-Partner haben Zugriff auf spezielle Ressourcen innerhalb der SAP von denen in erster Linie die Kunden profitieren.

-Über einen dedizierten Partner Manager können Anfragen besser und schneller adressiert werden.

-Zugang zu Entwickler-Lizenzen, Cloud-Services und andere exklusive Werkzeuge für Know-how Aufbau und die Realisierung von Kundenprojekten.

-Technisches Enablement in den neuesten Technologien.

-Erweiterter Presales Support.

-Möglichkeit der Teilnahme an Ramp-Up Programmen.

-Und vieles mehr

“Der SAP Gold Partner Status ist mehr als nur eine Auszeichnung für gemeinsame Kundenprojekte und Markterfolge.” So Loren Heilig, Geschäftsführer der IBsolution GmbH. “Als Gold Partner haben wir Zugriff auf einen großen Katalog an Unterstützungsleistungen seitens der SAP, die uns einen noch besseren Kundenzugang verschaffen und helfen, unsere Projekte noch erfolgreicher abzuschließen.”

Nach Platz drei in den SAP Quality Awards und dem Gewinn des SAP Innovation Awards in der Kategorie Business Transformation zusammen mit der Piller Blowers & Compressors GmbH sowie der Ernennung der IBsolution zum SAP LE Partner des Jahres im vergangenen Jahr, ist die Einordnung der IBsolution als SAP Gold Partner ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Partnerschaft beider Unternehmen.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, C/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Businessnutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

