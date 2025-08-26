Ice-Watch präsentiert smarte Uhren für kleine Entdecker

Die neue ICE smart junior 3.0 mit Apple-Technologie

Mit der ICE smart junior 3.0 können Kinder die gleiche Uhr tragen wie Mama oder Papa.

Das Highlight: Die Uhr ist mit der Apple-Technologie „Wo ist?“ ausgestattet. So lässt sich die Smartwatch ganz einfach mit dem Iphone koppeln und wiederfinden, falls sie mal verlegt wurde. Zudem können Eltern nachsehen, ob der Nachwuchs schon auf dem Heimweg ist. Mit ihrem leistungsstarken und hellen AMOLED-Bildschirm ist diese Uhr ein echter Hingucker für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Neben ihrem modernen Design bietet die ICE smart junior 3.0 zahlreiche Funktionen, die Spaß machen und gleichzeitig nützlich sind: Schrittzähler, Herzfrequenzmessung, Schlaftracking und Sport-Modi sorgen für Bewegung und Fitness. Dank der Kindersicherung können Eltern Regeln für die Nutzung festlegen, und die ICE-Notfallkontakte geben ein zusätzliches Sicherheitsgefühl.

Über die ICE junior-App kann die Uhr mit einem Smartphone verbunden werden und so SMS und Benachrichtigungen empfangen. Die Zifferblätter können im Handumdrehen mit vielfältigen Designs verändert werden.

Das robuste Polyamid-Gehäuse und die IP68-Wasserdichtigkeit machen die Uhr zum idealen Begleiter für den Alltag – egal ob beim Spielen, Sport oder am Wasser. Das hautfreundliche Silikonarmband ist nicht nur angenehm zu tragen, sondern lässt sich mit dem Schnellwechselsystem im Handumdrehen austauschen.

Mit einer Laufzeit von bis zu sieben Tagen hält der Akku der ICE smart junior 3.0 lange durch, bevor sie neue Energie tanken muss.

Funktionen im Überblick:

– Über die Wo-Ist?-App des Iphones lokalisierbar

– Push-Nachrichten empfangen (bei Bluetooth-Verbindung)

– Erinnerung an Wassertrinken und Bewegung

– Einspeichern von bis zu drei Notfallkontakten

– Verschiedene Zifferblatt-Designs, Datumsanzeige

– Taschenrechner, Wecker, Stoppuhr und Wetteranzeige

– Kindgerechte Spiele

– Gesundheitsdaten: Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung, Sauerstoffmessung im Blut, Blutdruckmessung, Schrittzähler

– Bewegungstracking beim Sport: Gehen, Laufen, Radfahren, Fussball, Tennis, Wandern, Baseball, usw.

PREIS: 99,- €

2007 in Belgien gegründet, werden Ice-Watch Uhren mittlerweile in über 55 Ländern verkauft. Das einzigartige Design der Marke spiegelt sich in den Modellen und Farben in über 500 verschiedenen Kombinationen wider. Für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Situation gibt es die passende Ice-Watch Uhr.

