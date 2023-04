„Ich habe das seit der der COVID Impfung und ich spüre, dass“ – Michael König Breuss

COVID Impfungen ausleiten: Lebensqualität steigern

Die Corona-Pandemie gilt bereits als überwunden – schon bald wird sie Teil der Vergangenheit sein. Leider gilt das nicht für alle Menschen. Denn nach der Impfung machen sich bei einigen Personen Nebenwirkungen bemerkbar. Im ungünstigsten Fall haben sie sogar mit Langzeitschäden zu kämpfen und kennen schon Menschen, egal ob jung oder alt, die danach „plötzlich und unerwartet“ verstorben sind. Mitunter gehörst auch Du dazu. Dabei fragst Du Dich natürlich nach dem Grund: Immerhin wurde Dir die Impfung als sicher verkauft und Du hast der Regierung und den Medizinern vertraut. Umso verzweifelnder ist es, dass Du jetzt die Rechnung dafür bekommst. Dieser Beitrag verrät Dir die möglichen Gründe für Deine Beschwerden sowie alternative, hochwirksame Möglichkeiten, die Situation noch zu wenden.

Die COVID-19 Pandemie in Zahlen

Die erste bekannte Corona-Infektion trat am 01. Dezember 2019 im chinesischen Wuhan auf. Zur Pandemie wurde COVID-19 schließlich am 22. März 2020 erklärt. Es folgten mehrere Lockdowns, wobei die Pharma-Industrie bald die erste Impfung auf den Markt brachte. Nur wenige Wochen später wurde die Impfung zur Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Ohne sie war es oft nicht einmal möglich, Freunde und Verwandte zu treffen. Es überrascht daher nicht, dass auch Du Dich für die vermeintliche Immunisierung entschieden hast.

Mit vielen Nebenwirkungen hat niemand gerechnet

Fakt ist, dass die Impfstoffe nicht ausreichend erprobt waren. Sie erhielten tatsächlich nach nur wenigen – und häufig unzureichenden – Tests ihre Not-Zulassung, worin ganz andere Sicherheitskriterien und Haftungsausschlüsse gelten als bei regulären Zulassungen. Schon nach kurzer Zeit entwickelten einige Personen Embolien und starben an deren Folgen. Bei einigen Menschen machten sich die Nebenwirkungen nicht sofort bemerkbar – sie stellten sich häufig erst nach einigen Wochen bis Monaten ein. In diese Kategorie fallen unter anderem Herzmuskelentzündungen. Es überrascht daher nicht, dass sich in Deutschland 34 Prozent der Ungeimpften aufgrund unzureichender Tests gegen die Immunisierung entschieden – 18 Prozent dieser Personengruppe fürchteten sich immerhin vor den Nebenwirkungen: diese Daten brachte eine Forsa-Umfrage zutage.

Corona als Vorwand für staatliche Kontrolle

Mittlerweile vermuten einige Experten, dass die COVID-19-Pandemie als Vorwand für vermehrte staatliche Kontrolle missbraucht wurde. Es ist sogar davon die Rede, dass Bill Gates das Virus durch das Einpflanzen von Nanochips bekämpfen wollte (und will). Laut High-Tech Experten existieren die technischen Möglichkeiten dazu seit über 10 Jahren. Die Hinweise erhärten sich auch, dass das Virus in einem Labor erzeugt wurde, was das Ganze von plötzlicher Ursache & Lösung noch dubioser und hinterfragungswürdiger macht. Eines ist klar: Setzt Du Dich genauer mit der Impfung und deren Langzeitfolgen auseinander, kommen an ihrer Sinnhaftigkeit bald Zweifel auf. Unter Umständen hast Du während der Pandemie den Verantwortlichen Glauben geschenkt, bereust diesen Schritt heute aber. Du fühlst Dich nach der Immunisierung deutlich schlechter und findest bei konventionellen Medizinern keine Unterstützung? Doch heutzutage musst Du nicht auf Hilfe verzichten! Berühmte und erfolgreiche Menschen sagen, es gibt immer Lösungen, du musst nur wollen!

Unterstützung durch einen erfahrenen Experten

Schlägst Du Dich nach der Corona-Impfung mit einer verminderten Lebensqualität, psychischen und körperlichen Problemen herum? Mit diesem Zustand musst Du Dich keinesfalls abfinden. Wende Dich in diesem Fall einfach an Michael König-Breuss. Der Experte stellt Dir hochenergetische Videos zum energetischen Ausleiten der Impfungen zur Verfügung – Du hast so die Gelegenheit, die Schadstoffe aus deinem Körper zu entfernen und so die Heilung Deines Organismus zu fördern. Seit 2020 hat Michael vielen Betroffenen durch seine Bewusstseins & Energie Arbeit, egal ob LIVE, per ONLINE-Behandlung und sogar per „COVID-Impf-Ausleite-VIDEO“ helfen können!

Scheinbar liegt es in der Familie, denn schon sein Großvater hat über 40 Jahre unzähligen Menschen durch energetische Heilarbeit teilweise das Leben gerettet. Die Anleitungen für deine Möglichkeit der Hilfe findest Du unter der Adresse https://www.michael-koenig-breuss.com – besuche das Portal unverbindlich und verschaffe Dir einen Überblick über das Leistungsspektrum des Experten für Seelensprache – Lichtsprache, Fremdenergien, UR-Blockaden, Karma und seit 2020 COVID-Impfung & PCR-Test Problemlösungen!

Du hast Fragen? Dann vereinbare ich noch heute einen Termin für ein Erstgespräch mit Michael König-Breuss. Die Erstberatung ist unverbindlich, während sich die Fachkraft Dir und Dein Anliegen voll und ganz widmet.

Michael König-Bruess Gründer von Gsundsi – Seelensprecher

Firmenkontakt

Michael König-Breuss – gsundsi

Michael König-Breuss

Pfaffing 5/7

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

+436644035763



https://www.michael-koenig-breuss.com

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661 2094630



https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.