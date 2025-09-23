IDC MarketScape for Application Security Posture Management: Checkmarx als „Leader“ eingestuft

FRANKFURT, 23. September 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich autonomer, Cloud-nativer Anwendungssicherheit, wurde im IDC MarketScape for Application Security Posture Management (ASPM) 2025 Vendor Assessment als „Leader“ eingestuft.

Checkmarx, das gemeinsam mit 18 weiteren Anbietern bewertet wurde, wird als „hervorragende Wahl für Unternehmen, die eine ASPM-Lösung suchen, die nahtlos in eine entwicklerzentrierte AppSec-Plattform integriert ist, kontinuierlich in KI-Innovationen investiert und einen hohen ROI für Plattformkäufer verspricht“, hervorgehoben.

Der IDC MarketScape Report betont: „Künstliche Intelligenz ist eine strategische Priorität für Checkmarx. KI-Funktionen sind plattformübergreifend integriert, um Risikoanalysen zu verbessern, die Behebung von Schwachstellen zu beschleunigen und manuellen Aufwand zu reduzieren. Zu den Features zählen Secure-Coding-Unterstützung direkt in der IDE, KI-generierte Fix-Empfehlungen sowie erweitertes Risk Scoring auf Basis von Ausnutzbarkeit, Business Impact und weiteren Kontextfaktoren. Die Erweiterung des Checkmarx One Assist Portfolios verdeutlicht die kontinuierlichen Investitionen in Automatisierung und Analytics über zentrale AppSec-Funktionen hinweg.“

Weiter heißt es: „Durch die direkte Einbettung von ASPM in die IDE bietet die Plattform Echtzeit-Einblick in Anwendungsrisiken bereits während der Code-Entwicklung. Entwickler können aus ihrem Workflow heraus ausnutzbare Schwachstellen sowie eine gefilterte Liste der 50 kritischsten Issues einsehen – ohne Kontextwechsel und mit höherer Produktivität. Die Integration mit Risk-Management-APIs stellt sicher, dass die Behebung von Schwachstellen mit geschäftlichen Prioritäten abgestimmt ist, während aktuelle Scan-Daten Genauigkeit garantieren. Durch diesen Ansatz ziehen Entwickler- und AppSec-Teams am selben Strang – ohne unnötige Reibungsverluste.“

„Wir sehen die Einstufung als „Leader“ im Bereich ASPM als Bestätigung unseres Anspruchs, die entwicklerfreundlichste AppSec-Plattform auf dem Markt zu bieten – mit KI-Innovation als zentralem Treiber“, so Jonathan Rende, Chief Product Officer bei Checkmarx. „Mit Checkmarx One helfen wir Unternehmen, Risiken früher im Entwicklungsprozess zu adressieren und den ROI ihrer AppSec-Programme spürbar zu steigern.“

Seit ihrer Einführung im Dezember 2021 gewinnt die Checkmarx One Plattform zunehmend an Popularität. Sie scannt mittlerweile monatlich mehr als 800 Milliarden Codezeilen für über 850 Unternehmenskunden und Zehntausende Entwicklerinnen und Entwickler, die die Technologie täglich einsetzen, um ihre Unternehmen zu schützen.

Neben ASPM bietet die Plattform ein umfassendes Funktionsspektrum für die Absicherung des gesamten SDLC, darunter Static Application Security Testing (SAST), Dynamic Application Security Testing (DAST), Software Composition Analysis (SCA), Malicious Package Detection, Infrastructure as Code (IaC) Security sowie Container Security. Kürzlich brachte Checkmarx seinen KI-Agenten Developer Assist auf den Markt, der als autonome Remediation-Lösung direkt in den Coding-Prozess integriert ist. Entwickler können Developer Assist bereits in gängigen Integrated Development Environments (IDEs) wie Windsurf by Cognition, Cursor und Copilot nutzen – weitere Integrationen folgen.

Einen Auszug aus dem 2025 IDC MarketScape for Application Security Posture Management (ASPM) mit Informationen zu Auswahlkriterien für ASPM-Anbieter sowie weiteren Details zur Einstufung von Checkmarx finden Sie hier.

IDC MarketScape: Worldwide Application Security Posture Management Platforms 2025 Vendor Assessment, Doc # US53001925, September 2025

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Bewertungsmodell wurde entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Serviceanbietern in einem bestimmten Markt transparent darzustellen. Grundlage ist eine strenge Scoring-Methodik, die qualitative und quantitative Kriterien kombiniert und die Position jedes Anbieters in einer grafischen Übersicht veranschaulicht. IDC MarketScape bietet damit ein klares Framework, um Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll zu vergleichen. Zugleich erhalten IT-Entscheider damit eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Checkmarx

Checkmarx ist der Marktführer im Bereich autonomer, Cloud-nativer Anwendungssicherheit. Das Unternehmen unterstützt die weltweit größten Entwicklungsteams mit Echtzeit-Scanning und Closed-Loop Remediation, um die Entwicklerproduktivität bei sicherheitsrelevanten Aufgaben um bis zu 50 Prozent zu steigern. Grundlage ist die leistungsstarke Checkmarx One Plattform, die jährlich mehr als sechs Billionen Codezeilen scannt und speziell für große, hybride Teams aus Entwicklern und KI-gestützten Tools konzipiert ist. Checkmarx. Always Ready to Run.

