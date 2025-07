IDC MarketScape for Worldwide Cloud-Native Application Protection Platforms: Tenable als „Major Player“ eingestuft

COLUMBIA, Md. (8. Juli 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt bekannt, dass es im ersten IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) 2025 Vendor Assessment (Dokument-Nr. US53549925, Juni 2025) als „Major Player“ eingestuft wurde.

Die Einstufung von Tenable als „Major Player“ im IDC MarketScape basiert auf einer umfassenden Analyse der Unternehmensstrategie und technologischen Leistungsfähigkeit. In die Bewertung flossen unter anderem strukturierte Gespräche, Interviews mit Marktteilnehmern sowie direktes Feedback von Endanwendern ein.

Laut IDC MarketScape hoben andere insbesondere die umfassende Transparenz hervor, die Tenable beim Schutz sensibler Daten bietet. Zudem liefere die im Rahmen der Tenable Cloud Security CNAPP bereitgestellte Cloud Workload Protection klare, handlungsrelevante Erkenntnisse – die dazu beitragen, die Informationsflut einzudämmen und den Fokus auf wirklich kritische Schwachstellen zu richten.

Tenable Cloud Security kombiniert Innovationskraft mit nahtloser Integration in die Exposure-Management-Plattform Tenable One – und bietet so eine ganzheitliche CNAPP-Lösung out-of-the-box. Diese ermöglicht es Unternehmen, ihren gesamten Cloud-Stack – von Infrastruktur über Workloads, Identitäten und Daten bis hin zu KI – ohne zusätzliche Tools oder Module abzusichern. Durch die Reduzierung von Cloud-Risiken mit einer integrierten CNAPP-Lösung adressieren Unternehmen einen der kritischsten Aspekte ihres gesamten Exposure-Profils.

Im Bericht heißt es weiter: „Tenable Cloud Security liefert kontextspezifische Transparenz, abgestimmt auf die jeweiligen Cloud-Provider wie AWS, GCP, Azure und Oracle Cloud – und erspart Sicherheitsteams damit die Interpretation von Analyseergebnissen. Jedes identifizierte Cloud-Risiko wird im jeweiligen Kontext erläutert, einschließlich einer Bewertung der Kritikalität basierend auf Auswirkungen und Ausnutzungswahrscheinlichkeit. Zudem werden konkrete Behebungsmaßnahmen empfohlen.“

Tenable Cloud Security bietet umfassende Transparenz, kontextbezogene Priorisierung und identitätsbasierte Risikoanalysen, um gefährliche Zugriffskombinationen aufzudecken, die anderen Lösungen entgehen. Dank schneller Implementierung, automatisierter Workflows zur Behebung von Schwachstellen und einheitlicher Risikoinformationen über Cloud- und On-Prem-Umgebungen hinweg unterstützt Tenable Security- und DevOps-Teams dabei, effizient zusammenzuarbeiten, Tool-Wildwuchs zu vermeiden und Risiken schneller zu minimieren.

„Wir sehen die Einstufung als „Major Player“ im ersten IDC MarketScape for CNAPP als eine Bestätigung unserer Strategie und unseres Commitments, Kunden dabei zu unterstützen, Risiken nicht nur in ihrer Cloud-Umgebung, sondern über die gesamte Angriffsfläche hinweg zu erkennen und zu reduzieren“, so Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Die Risikominimierung in der Cloud ist ein zentraler Schritt, um die Exposure – sprich das Gefährdungspotenzial – des gesamten Unternehmens zu managen. Es geht darum, den nötigen Kontext und die Informationen bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglichen, gezielt Prioritäten zu setzen und Schwachstellen proaktiv zu beheben – bevor sie ausgenutzt werden können. Diese Auszeichnung unterstreicht den Mehrwert, den wir für unsere Kunden schaffen.“

Einen Auszug aus dem IDC MarketScape Report finden Sie unter: https://www.tenable.com/analyst-research/tenable-named-a-major-player-in-idc-marketscape-worldwide-cnapp-2025-vendor

