Idealer Prophylaxeschuh für Diabetiker und Rheumatiker

ORTHOTECH Aktiv-Plus: Hightech und Design für gesunde Füße

Bequem gehen und stehen, laufen und sich auf gesunde Weise bewegen. Vor allem Diabetiker und Rheumatiker sind hier auf das richtige Schuhwerk angewiesen, um Folgeerkrankungen vorzubeugen. Der Orthotech Aktiv-Plus ist dafür der perfekte Bequemschuh, entwickelt mit dem medizinischen Know-how der Orthopädie-Schuhtechnik und optimal auf die Bedürfnisse von Diabetikern und Rheumatikern zugeschnitten.

Füße von Diabetikern sind besonders sensibel. Druckstellen oder kleine Wunden durch falsches Schuhwerk können schwere Folgen haben, die Vorstufe des diabetischen Fußsyndroms ist eine davon. Tägliche Fußkontrolle und die Wahl des richtigen Schuhwerks sind zwei der wichtigsten Maßnahmen zur Risikominderung. Eine echte Herausforderung, denkt man hier an die mangelnde Auswahl speziell für diese Zielgruppe im Freizeit- und Sportschuhbereich. Dabei ist ausreichende Bewegung und sportliche Betätigung ein wichtiger Pfeiler der vorbeugenden Diabetestherapie.

Auch bei Rheumatikern wirkt sich die regelmäßige Aktivität positiv auf den Verlauf der Erkrankung aus. Klinische Studien belegen, dass Sport hilft, die Funktion der Gelenke zu erhalten, Mobilität zu steigern und Schmerzen zu lindern. Umso wichtiger, dem Fundament, also den Füßen, die geforderten Schutzfunktionen zu bieten.

Passend für beide Zielgruppen bietet die Gautinger Firma Orthotech GmbH mit dem Aktiv-Plus bequemen, funktionellen Schuhkomfort – und das, ohne auf ansprechendes Design verzichten zu müssen. Durch das Aussparen von Nähten im Bereich druckempfindlicher Stellen und die Unterstützung gelenkschonenden Abrollens ist der Aktivschuh als Freizeit- und Sportschuh der ideale Begleiter. Das extra große Vorfußvolumen schützt vor Druckstellen an den Zehen und bietet dem Fuß dennoch den notwendigen Halt bei sportlicher Belastung. Zudem sind die Schuhe bestens geeignet für die ergänzende Einlagenversorgung.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

-Aussparen von Nähten im Bereich druckempfindlicher Stellen

-Gelenkschonendes Abrollverhalten durch PU Laufsohle mit Fersenpolster

-Individuelle Einlagenversorgung und orthopädische Zurichtung möglich

-Mit extra großem Vorfußvolumen

-Design modern und klassisch in verschiedenen Farben

Der Orthotech Aktiv-Plus ist in verschiedenen Varianten (flach und knöchelhoch; zum Schnüren oder mit Klettverschluss) und diversen Farben im Sanitätshaus erhältlich. Hier geht es zur Händlersuche: https://orthotech-gmbh.de/service/sanitaetshaus-in-ihrer-naehe/

Weitere Informationen zum Aktivschuh-Programm gibt es unter:

https://orthotech-gmbh.de/produkte/orthotech-aktiv-plus/

VON KLEINEN ANFÄNGEN ZUM KOMPLETTEN THERAPEUTISCHEN SCHUHPROGRAMM

Die Orthotech GmbH ist eine Beratungs- und Vertriebsfirma für orthopädischen Bedarf.

Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sich ein Unternehmen, das vom bequemen Freizeitschuh für die Prophylaxe über den funktionellen Therapieschuh bis zum innovativen Orthopädischen Arbeitssicherheitsschuh Safety Control ein komplettes Schuhprogramm bietet.

Ergänzt wird das Sortiment durch unser spezielles Einlagenprogramm.

Die entwickelten Produkte sind das Ergebnis einer optimalen Zusammenarbeit der Orthotech GmbH mit Orthopäden, Sportmedizinern, Biomechanikern und Orthopädieschuhtechnikern. Diesen Kontakten und unserer jahrelangen Erfahrung verdanken wir unsere Kompetenz.

