Massivhausanbieter ARGE-HAUS Rostock wächst weiter

Neue Kapazitäten bei eigenem Rohbauunternehmen

Rostock, 3. März 2021

“Alles aus einer Hand heißt bei ARGE-HAUS in Rostock: Wir verkaufen nicht nur tolle Häuser, sondern wir bauen sie auch selbst, Stein auf Stein in Massivbauweise”, so Falk Rösler, Geschäftsführer des Unternehmens.

Um zukünftig alle ARGE-Häuser im Einzugsgebiet Mecklenburg-Vorpommern ausnahmslos mit eigenen Maurerteams zu erstellen, hat das Rohbauunternehmen ARGE-HAUS Baupartner GmbH seine Kapazitäten erweitert. Durch den Zusammenschluss mit der KRAB Massivbau GmbH aus Elmenhorst/Lichtenhagen stehen jetzt 5 Maurerkolonnen mit 20 ARGE-HAUS-Spezialisten zur Verfügung. “Da wir mit der KRAB GmbH von Axel Butgereit schon seit über einem Jahrzehnt im Bereich Maurer- und Betonarbeiten kooperieren, können wir die Kapazitäten auf dem hohen ARGE-HAUS Qualitätsniveau reibungslos ausbauen”, betont Falk Rösler. “Gleichzeitig bleibt ARGE-HAUS da-mit unabhängig und flexibel bei der stark gestiegenen Nachfrage nach unseren Massivhäusern.” Das neue Unternehmen firmiert als ARGE-HAUS Bauunternehmen GmbH und wird seinen Sitz in Elmenhorst/Lichtenhagen haben.

Seit 38 Jahren glänzt der Massivhaushersteller ARGE-HAUS mit Standorten in der Rostock, Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit einer Architektur, die an Vielfalt und Liebe zum Detail kaum zu überbieten ist. Vom kompakten Einfamilienhaus, gemütlichen Landhaus über komfortable Bungalows bis hin zu exklusiven Stadtvillen, Häusern im Bauhausstil und Ferienhäusern verwirklicht das Unternehmen überwiegend individuelle Entwürfe, die auf Basis von rund 200 Vorschlägen der verschiedenen ARGE-HAUS-Kataloge entstehen. Alle Massivhäuser von ARGE-HAUS werden als KfW-Effizienzhäuser 55 oder in den Standards KfW 40 und KfW 40 Plus gebaut. Schon über 5.500 Bauherren haben sich für ein Massivhaus von ARGE-HAUS entschieden.

Weitere Informationen zu ARGE-HAUS unter Tel.: 0381 8172730 sowie

www.arge-haus.de, Instagram: arge_haus und Facebook: arge-haus

Bildquelle: ARGE-HAUS