Idyllisches Reethaus Strandvogt mit herrlichem Wasserblick Urlaub mit Hund am Meer

Genießen Sie mit Ihrer Fellnase einen unbeschwerten Urlaub im Reethaus Strandvogt am Meer

Im Seebad Breege präsentiert sich das Ferienhaus Reethaus Strandvogt als ideales Urlaubsziel für Naturliebhaber und Hundebesitzer. Das gemütliche Reetdachhaus liegt in einer ruhigen Sackgasse und bietet mit seiner Nähe zum feinsandigen Ostseestrand sowie dem Hafen, der die Nachbarinsel Hiddensee ansteuert, optimale Erholungsmöglichkeiten.

Erstklassige Ausstattung für komfortablen Aufenthalt

Das Reethaus Strandvogt zeichnet sich durch seine hochwertige Ausstattung aus, die auf den Komfort der Gäste ausgerichtet ist. Im Erdgeschoss befindet sich ein Einzelzimmer sowie ein geräumiges Badezimmer. Im oberen Stockwerk bieten zwei großzügige Schlafzimmer mit Doppelbetten Platz für erholsame Nächte. Jedes Stockwerk verfügt über ein eigenes Bad, um den Gästen maximalen Komfort zu bieten. Ein Kaminofen verspricht gemütliche Abende, während moderne Annehmlichkeiten wie WLAN und Waschmaschine den Alltag erleichtern.

Naturerlebnis und Erholung am Ostseestrand

Nur 400 Meter von dem feinsandigen, weißen Ostseestrand entfernt, lädt das Reethaus Strandvogt zum Entspannen und Genießen der Natur ein. Der Zugang zum kilometerlangen, flachen Ostseestrand bietet vielseitige Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel ausgedehnte Spaziergänge mit dem Hund oder Fahrradtouren entlang malerischer Radwege, die zum Teil direkt am Meer verlaufen. Die naturnahe Lage ermöglicht es den Gästen, den Alltag hinter sich zu lassen und in die Ruhe der Umgebung einzutauchen.

Hafen und Inselbesuch leicht gemacht

Der nahegelegene Hafen, nur etwa 500 Meter vom Ferienhaus entfernt, bietet die Möglichkeit, die Nachbarinsel Hiddensee mit einer kurzen Schifffahrt zu besuchen. Diese Ausflüge eröffnen weitere Erlebnisse, die den Urlaub unvergesslich gestalten können. Lassen Sie sich von der vielfältigen Flora und Fauna sowie den charmanten Ortschaften der Insel inspirieren. So wird jeder Aufenthalt im Ferienhaus Reethaus Strandvogt zu einem Erlebnis für die ganze Familie, einschließlich ihrer vierbeinigen Begleiter.

Hund und Mensch willkommen

Das Reethaus Strandvogt empfängt seine Gäste mit einer offenen Haltung gegenüber Haustieren. Hunde sind hier ausdrücklich willkommen, was den Aufenthalt für viele Tierhalter besonders attraktiv macht. Die zahlreichen Spazier- und Radwege in der Umgebung bieten sowohl den Vierbeinern als auch den Zweibeinern genügend Raum für gemeinsame Abenteuer und Erkundungen in der reizvollen Landschaft.

Das Ferienhaus Reethaus Strandvogt steht für einen erholsamen und naturnahen Urlaub an der Ostseeküste. Das idyllisch gelegene Reetdachhaus bietet seinen Gästen nicht nur eine hochwertige Ausstattung und eine ruhige Umgebung, sondern auch die Möglichkeit zur Entdeckung der umliegenden Küstenlandschaft. Mit der Einbindung von Haustieren in das Urlaubserlebnis setzt das Reethaus Strandvogt auf Inklusion und Vielfalt.

