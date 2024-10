VIB Vermögen AG startet mit Logistikzentrum in Ingolstadt

Immobilie ist bereits komplett an Dachser vermietet

Ingolstadt, 14. Oktober 2024 – Die VIB Vermögen AG baut ihre Präsenz im Raum Ingolstadt aus. Im Gewerbegebiet südlich der Manchinger Straße erfolgte heute der symbolische Spatenstich für ein Logistikzentrum mit einer Gesamtmietfläche von ca. 16.000 Quadratmetern. Einziehen wird dort der Logistikdienstleister Dachser. Im Juni 2025 soll die Immobilie fertiggestellt sein. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 20 Millionen Euro.

„Mit dem offiziellen Baubeginn stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts“, sagt Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG. Das geplante Logistikzentrum entsteht auf einem 50.800 Quadratmeter großen Grundstück, das der Projektentwickler Ende 2021 erworben hat. Das Areal liegt an der Manchinger Straße, einer der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen Ingolstadts, in der Nähe der Autobahn 9. Sie verbindet den Standort in nördlicher Richtung mit Nürnberg und in südlicher Richtung mit München. Die Anschlussstelle Ingolstadt-Süd ist rund 1,5 Kilometer entfernt.

Die verkehrsgünstige Lage hat nicht nur die VIB Vermögen AG als Projektentwickler, sondern auch Dachser als Mieter überzeugt. Der Logistikdienstleister wird die Immobilie für die Lagerung, die Kommissionierung und den Umschlag von Gütern nutzen. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Kundenbasis im Wirtschaftsraum Ingolstadt aufgebaut“, erklärt Markus Wenzl, General Manager des Dachser-Logistikzentrums München. „Als Logistikpartner der lokalen Wirtschaft wollen wir direkt vor Ort präsent sein. Zudem werden wir von Ingolstadt aus unsere Transport- und Kontraktlogistikkunden im wachstumsstarken Wirtschaftsraum zwischen den bayerischen Metropolen München und Nürnberg bedienen.“

Der geplante Neubau gliedert sich in ein knapp 6.800 Quadratmeter großes Lager und eine 6.500 Quadratmeter große Umschlaghalle. Hinzu kommen ca. 2.700 Quadratmeter auf Zwischenebenen für Büros, Sozialräume und eine weitere Lagerfläche. Ausgestattet werden soll der Neubau mit insgesamt 86 Überladebrücken und drei ebenerdigen Sektionaltoren. Auf dem Außengelände sind Stellplätze für 17 Lkw, 52 Pkw, 40 Fahrräder, vier Motorräder und 146 Kleintransporter vorgesehen.

Mit der Realisierung des Objekts hat die VIB Vermögen AG die Bremer Ingolstadt GmbH beauftragt. Die vor Ort ansässige Firma ist auf Industrie- und Gewerbebau mit Stahlbetonfertigteilen spezialisiert und fungiert als Generalunternehmer. Bei der Errichtung des Neubaus werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Zur Erzeugung regenerativer Energie wird auf der Dachfläche eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von knapp einem Megawatt Peak installiert. Zur Ausstattung gehört außerdem der Einbau eines energieeffizienten LED-Beleuchtungssystems. Für das Logistikzentrum strebt die VIB Vermögen AG eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.

Die VIB Vermögen AG, Teil des Konzernverbunds der Branicks Group AG, ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB Vermögen AG an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Bestandsportfolio der VIB Vermögen AG umfasst aktuell 85 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,10 Millionen Quadratmetern. Zusätzlich wird im „Institutional Business“ ein Portfolio aus insgesamt 74 Objekten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,15 Millionen Quadratmetern aufgebaut (Stand: 30.06.2024).

