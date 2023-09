IFA 2023 mit Oliver Kalkofe: Kult-Comedian am Yamaha Stand

Rellingen, 30. August 2023 – Unter dem Leitsatz „True Sound Live erleben“ präsentiert sich Yamaha auf der IFA 2023. Neben einem immersiven Produkterlebnis auf dem Stand setzt Yamaha am IFA-Samstag (2.9.) auf prominente Unterstützung: Oliver Kalkofe diskutiert im Rahmen der Live-Aufnahme des Dolby Podcasts auf der Yamaha Bühne das neue Erleben von Filmen und Serien zuhause. Zuschauerbeteiligung herzlich willkommen. Kalkofe, der seit 2018 sein Yamaha Heimkino „Kalkkino“ betreibt, könnte dabei kein besserer Botschafter für hochwertige Unterhaltungselektronik sein. Darüber hinaus steht der Medienkritiker und Comedian allen Messebesuchern bei Yamaha im Rahmen einer Autogrammstunde für einen persönlichen Dialog zur Verfügung.

Heimkino mit Leidenschaft: Yamaha x Oliver Kalkofe

Yamaha und Oliver Kalkofe verbindet eine lange Geschichte, die mit einer Wette auf der IFA 2018 begann: In Halle 1.2 sah der Kult-Comedian („Kalkofes Mattscheibe“, „SchleFaZ“, „Extra3“ u.v.m.) das erste Mal das Yamaha Messe-Heimkino mit Dolby Atmos und Dolby Vision – und war begeistert. „Ich wette, bei mir könntet ihr nicht so ein Heimkino einbauen“, war der augenzwinkernde Kommentar des Medienkritikers. Yamaha nahm die Wette an, unter der Bedingung ein Kamerateam beim Aufbau mitnehmen zu dürfen.

Die Idee zum Kalkkino ( www.kalkkino.de) war geboren, der Rest ist Geschichte: Seit knapp fünf Jahren erfreut sich Oliver Kalkofe nun an seinem Kalkkino von Yamaha – mit Dolby Atmos und Dolby Vision. Täglich nutzt er sein ganz persönliches Heimkino für das Sichten von Material, aber auch zur Entspannung mit Filmen und Serien.

Oliver Kalkofe bei Yamaha auf der IFA 2023

Am Samstag, den 2. September 2023 ist bei Yamaha auf der IFA der große Kalkofe-Tag mit Aktionen für alle Messebesucher und natürlich einer großen Autogrammstunde für alle seine Fans.

Aktionen am Samstag, 2. September 2023 am Yamaha Stand 116 in Halle 1.2a:

16:00 Uhr: Dolby Live-Podcast mit Oliver Kalkofe, moderiert von Andreas Stumptner (Dolby) und Sven Schirmer (rtfm)*

17:00 Uhr: Oliver Kalkofe Autogrammstunde

17:45 Uhr: Verlosung handsignierter Kalk-Geschenke

Dolby Live-Podcast mit Oliver Kalkofe

Unter dem Leitmotiv „Life On Tape“ zeichnen die Macher der Dolby Podcasts, Andreas Stumptner und Sven Schirmer, am Samstag, den 2. September 2023 um 16 Uhr mit Oliver Kalkofe als Stargast die Premieren-Episode des Dolby Podcasts „music & movies – der Dolby Podcast“ auf. Im Dialog mit dem Medienkritiker soll es um das Film-, Serien- und Musikerlebnis zu Hause gehen – und wie sich der Medienkonsum über die Jahrzehnte verändert hat. Dabei werden Bonmots aus den vielen Jahren der Mattscheibe nicht zu kurz kommen und auch eine Beteiligung des Publikums ist geplant.

*Wichtig: Der Dolby Live Podcast wird am Yamaha Stand in Halle 1.2a, Stand 116 aufgezeichnet. Da es nur eine stark limitierte Anzahl an Sitz- und Stehplätzen für das Publikum gibt, empfehlen wir ein frühzeitiges Erscheinen am Stand.

Kalkofe Autogrammstunde am Yamaha Stand

Im Anschluss an die Podcast-Aufnahme gibt Oliver Kalkofe eine Autogrammstunde für die Besucher des Messestands. Darüber hinaus können sich Messebesucher mit dem Kabarettisten und TV-Kritiker fotografieren lassen. Die Autogrammstunde endet um 18:00 Uhr mit dem Schluss der Messe für diesen Tag.

Oliver Kalkofes Heimkino „Kalkkino“ im Detail

Als Oliver Kalkofe das Yamaha Heimkino auf der IFA 2023 sah, war er begeistert. Mit Dolby Atmos und Dolby Vision ausgestattet, konnte man erstmals zuhause ein richtiges Kinoerlebnis zelebrieren. Das ließ den passionierten Filmfan nicht kalt – im Gegenteil. Doch war Kalkofe anfangs skeptisch, ob sich dieses Heimkino auch in seinem Haus realisieren ließe. Denn: Oliver Kalkofes Kalkkino befindet sich in seinem großen, lichtdurchfluteteten Büro. Die eingangs angesprochene Wette, die Yamaha annahm, lies das Kalkkino Wirklichkeit werden.

Im Zentrum des Kalkkinos steht ein Yamaha AV-Receiver, der ein Dolby-Atmos-Lautsprecher-Ensemble mit leistungsstarkem Subwoofer antreibt. Darüber hinaus schaltet der Receiver die verschiedenen Videoquellen – vom Apple TV bis hin zum Blu-ray-Player. Über Yamaha MusicCast kann Kalkofe den Heimkino-Ton ins gesamte Haus streamen. Die Installation des Kalkkinos lässt sich auch heute noch unter www.kalkkino.de beobachten.

Hinweis: Das Kalkkino wurde vor 5 Jahren installiert; die in den Kalkkino-Videos gezeigten Yamaha Produkte sind teilweise nicht mehr erhältlich bzw. wurden durch Nachfolge-Modelle ersetzt.

Einladung zum Journalisten-Gespräch

Oliver Kalkofe und Yamaha laden herzlich zu einem Journalisten-Gespräch über hochwertige Unterhaltung zuhause ein. Interessierte Medienvertreter wenden sich bitte an die Yamaha Pressekontakte.

Oliver Kalkofe

Mit der preisgekrönten TV-Satire KALKOFES MATTSCHEIBE wurde Oliver Kalkofe zu einem der bekanntesten und beliebtesten Comedians und zu Deutschlands schärfstem Medienkritiker. Die Sendung wurde 1996 mit dem renommierten GRIMME-PREIS, 1999 mit DER DEUTSCHE COMEDYPREIS und 2013 mit dem QUOTENMETER FERNSEHPREIS ausgezeichnet. Das Kino und damit mehr als 3 Millionen Zuschauer begeisterte er mit seinen Edgar-Wallace-Parodien DER WIXXER (2004) und NEUES VOM WIXXER (2007), in denen er eine der Hauptrollen spielte, an deren Drehbüchern er maßgeblich mitwirkte und die er mit produzierte. Aktuell seziert er auf TELE 5 (seit 2013 bis heute in über 50 Folgen) in seinem neuesten TV-Format SCHLEFAZ mit seinem Kollegen PETER RÜTTEN die SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN, ausgezeichnet mit dem QUOTENMETER FERNSEHPREIS für die BESTE COMEDY 2015. Zudem ist er gemeinsam mit Frühstyxradio Urgestein Oliver Wellke (ZDF heute Show) im Podcast „Kalk & Welk – die fabelhaften Boomer-Boys“ zu hören.

