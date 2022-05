Ihr Kachelofen – die zukunftssichere Wertanlage

Höhere Wohnqualität und größere Unabhängigkeit

Geldanlagen in Sachwerte stehen hoch im Kurs. Gerade in Phasen von Niedrigzinsen oder sogar Negativzinsen, wie Deutschland sie derzeit erlebt, sind diese Investitionen beliebt: Das gilt besonders für Immobilien. Und der Kauf einer Immobilie wird gerne durch erneuernde Maßnahmen ergänzt – durch Modernisierungen oder Sanierungen. Dazu gehört der Bau oder Umbau moderner Kachelöfen, die zur Wertsteigerung der Immobilie beitragen.

Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Kachelöfen sind ein Hingucker in jedem Raum, weil sie ihm durch die Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten eine ganz persönliche Note geben: Dazu zählen besondere Ofenkeramiken, außergewöhnliche Formen und spezielle Modelle.

Lösung in kurzer Zeit realisiert

Im Vergleich zu anderen Veränderungen, wie zum Beispiel der kompletten Erneuerung von Sanitäranlagen oder der aufwändigen Gestaltung von Grünflächen, ist die Anschaffung oder Überarbeitung eines Kachelofens eine schnelle Lösung. In vielen Altbauten kann ein vorhandener Schornsteinschacht wieder genutzt werden, wenn er nicht in Betrieb ist und den technischen Vorschriften entspricht. Ofen- und Luftheizungsbauer informieren über die individuellen Möglichkeiten – dies gilt auch für Feuerstätten in Neubauten und Bestandsgebäuden. Adressen von Betrieben für den Kachelofen- und Kaminbau in der Nähe gibt es auf der AdK-Webseite www.kachelofenwelt.de

Umweltfreundlich und langlebig

Holzfeuerstätten sind in Zeichen der angestrebten Energiewende gefragt, weil sie umweltfreundlich und CO2-neutral heizen. Als Wertobjekt zeichnet sie zudem ihre moderne Technik aus: Eine elektronische Steuerung für eine emissionsarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch ist zum Beispiel ein starkes Argument beim Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie. Zukunftsweisend sind auch intelligente Vernetzungen mit anderen Wärmesystemen wie der Zentralheizung oder Solartechnik im Hybrid-Verbund: Kachelöfen machen sich sowohl kurz- wie auch langfristig bezahlt. Ofen- und Luftheizungsbauer beraten dabei, welche Lösungen möglich sind.

Elf Millionen Feuerstätten in Deutschland

Den besonderen Wert eines Kachelofens haben in Deutschland bereits viele erkannt: Es gibt rund elf Millionen Feuerstellen, etwa jeder vierte Haushalt heizt mit Holz – das Potenzial für mehr ist vorhanden. Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen erhöhen nicht nur die Wohnqualität, sondern machen ebenso unabhängig. Sie ermöglichen die individuelle und leistungsunabhängige Form des Heizens. Ein klares Plus in Zeiten drastisch steigender Gas- und Heizölpreise.

GVOB

Als Dachverband repräsentiert der GesamtVerband OfenBau e.V. (GVOB) das Handwerk, die Industrie und den Großhandel bei übergreifenden Themen der Branche gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit.

