Ihr kleines Badezimmer ganz groß!

So holen Sie das Beste aus Ihrem kleinen Badezimmer oder Gäste-WC raus

Das Bad der Deutschen ist durchschnittliche 9 Quadratmeter groß. Das mag für ein Badezimmer zunächst großzügig erscheinen. Der Durchschnitt bedeutet allerdings auch, dass nicht alle in den Genuss dieser Raumfläche kommen und sich mit weniger Platz zufriedengeben müssen. Kleine oder ungünstig geschnittene Räume zwingen uns dazu, Kompromisse und Verzichte einzugehen. Das Problem: Gerade im Bad möchten wir keine Abstriche machen – vollem nicht hinsichtlich Designs und Komfort. Die gute Nachricht: Das müssen Sie auch gar nicht. Hier erfahren Sie, welche Produkte kleine Badezimmer in eine wahre Wohlfühloase verwandeln, ohne, dass Sie auf das Wesentliche verzichten müssen

Raumsparende WCs in kompakter, kurzer Ausführung:

Kompakte Wand WCs mit einer geringen Ausladung eignen sich ideal für kleine Bäder. Nicht selten nämlich zählt in kleinen Badezimmern jeder Zentimeter. Viele Sanitärhersteller haben daher Kompakt-WCs mit kurzer Ausladung in ihr Sortiment aufgenommen. Diese punkten durch eine geringe Ausladung und Sie sparen wertvollen Platz im Bad. Ist das Design auf das Handwaschbecken abgestimmt, ergibt es eine einheitliche Optik im Badezimmer. Zusätzlich erleichtern WCs ohne Spülrand und mit speziellen, reinigungsfreundlichen Oberflächen die Reinigung und steigern die Hygiene.

Platzsparende Handwaschbecken:

Um ein Handwaschbecken oder ein kleines Waschbecken kommt man in einem Minibad nicht herum. Solange es groß genug ist, sich darin die Hände und gegebenenfalls die Haare zu waschen, empfinden die meisten von uns kleine Waschbecken als wenig störend. Diese gibt es in zahlreichen Größen, Formen und Farben. Kombiniert mit einem passenden Waschtischunterschrank haben Sie genügend Stauraum an Ihrem Waschplatz.

Geschmackvolle Waschtischarmaturen:

Bei der Auswahl einer Waschtischarmatur können Sie auf verschiedenste Ausführungen für kleine Badezimmer oder Gäste-WCs zurückgreifen. Es setzen immer mehr Hersteller auf kompakte, elegante und filigrane Bauformen bei Ihren Armaturen. Somit können Sie auch mit der Armatur im Minibad Akzente setzen. Sie haben eine Auswahl an vielen verschiedenen Farben und Formen.

Unterputz WC Module:

Alles, was hinter der Wand verschwindet, nimmt keinen Raum ein. Dieses Motto verfolgen auch die Emco Asis Unterputz-Module. In diesen können Sie Toilettenbürste, Toilettenpapier und Abfalleimer verschwinden lassen, so dass der Bereich um das WC immer frei ist und Platz für anderes bleibt.

Spiegel mit Beleuchtung:

In einem kleinen Badezimmer fehlt oftmals auch ein Fenster, daher ist ein Spiegel mit Beleuchtung von großer Bedeutung. Dieser sorgt nicht nur für die nötige Helligkeit, sondern ein Spiegel lässt den Raum auch größer wirken und verleiht diesem Tiefe. Die Spiegel gibt es vielen verschiedenen Größen und Formen, z.B. in rund und eckig. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für ein angenehmes Licht.

