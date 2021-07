Produktionsplanung auf Knopfdruck: MES der Sack EDV-Systeme und abas ERP mit neuer Schnittstelle

Vollautomatische Übertragung aller Produktionsaufträge über neue Rest-API in das APS von proMExS

Schwäbisch Hall, 9. Juli 2021 – Produktionsaufträge vollautomatisch in das APS des Manufacturing Execution System proMExS übertragen – das ist jetzt einfach möglich. Denn die Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) hat auf Basis der Rest-API von abas eine Schnittstelle für ihr MES entwickelt. Durch die optimierte Kommunikation und die vollautomatisierten Prozesse kann eine effiziente und umfassende Produktionsplanung durchgeführt werden.

In der modernen Fertigung sind unter anderem Transparenz durch Echtzeit-Informationen sowie damit verbunden eine exakte Planung, schnelle Reaktionszeiten bei auftretenden Abweichungen und die stetige Optimierung aller Prozesse unabdingbar.

Für diese und weitere Aufgabenstellungen bietet die Sack EDV-Systeme GmbH ihr Manufacturing Execution System proMExS mit integriertem Planungsmodul an. Das MES ermöglicht Unternehmen unter anderem die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. Durch die vollintegrierte APS (Advanced Planning and Scheduling)-Lösung sind die MES-Funktionalitäten und die Feinplanung von Produktionsaufträgen mit nur einem System ausführbar.

proMExS lässt sich dabei im Bundle mit dem abas ERP einsetzen. Hierbei handelt es sich um eine Software mit integrierten E-Business- Anwendungen, die von Serien-, Einzel- und Auftragsfertigern sowie Handels- und Dienstleistungsunternehmen zur Steuerung und Planung der unternehmensinternen und -übergreifenden Prozesse eingesetzt wird.

Bessere Transparenz und Effizienz für Produktionsaufträge

Um die Kommunikation in der Produktionsplanung noch weiter zu optimieren, haben die Sack-EDV Systeme und der abas-Partner Mait GmbH eine neue Schnittstelle entwickelt. “Bisher wurde eine EDP-Schnittstelle zur Kommunikation mit Drittsystemen verwendet. Über die fortschrittliche REST-API-Schnittstelle werden alle Produktionsaufträge vollautomatisch in das APS-System von proMExS übertragen, womit eine effiziente und präzise Planung möglich ist”, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack-EDV Systeme GmbH.

Über die im MES integrierte Betriebsdatenerfassung (BDE) können Rüst- und Laufzeiten auftragsbezogen erfasst und ausgewertet werden. Zusätzlich dient der BDE-Client als Infomonitor für die Werker und bietet eine Online-Liste mit dem aktuellen Arbeitsvorrat je Arbeitsplatz bzw. pro Maschine. In Verbindung mit der neuen REST-API können sämtliche Funktionen der MES-Software schnell und einfach genutzt werden.

Tilmann Sack sagt: “Insbesondere mittelständische und kleinere Unternehmen sehen die Einführung eines MES häufig mit hohem Zeit- und Budgetaufwand verbunden. Beim Einsatz einer derartigen Lösung muss der Nutzen schnell spürbar sein. Unser proMExS in Kombination mit APS und ERP lässt sich ganz einfach per Plug and Play ohne großen Aufwand im Unternehmen installieren. Wir decken damit den Bedarf der modernen Fertigung nach einfach zu integrierenden und leicht anwendbaren Komplettlösungen.”

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible XML/SOAP-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

