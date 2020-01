Im April 2020 eröffnet die modernste Zahnklinik der Welt in Varna

Vernachlässigen Zahnkliniken im Ausland das Patienten-Interesse? – Einladung zur Pressereise nach Varna

Mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern* und einer Kapazität von 71 Behandlungsräumen mit Eröffnung des Erweiterungsbaus am vierten April diesen Jahres ist Dentaprime das größte nicht-staatliche zahnmedizinische Kompetenzzentrum in der Europäischen Union und die modernste Zahnklinik der Welt. Journalisten sind zur Eröffnung der Zahnklinik eingeladen.

Interessenvertreter niedergelassener Zahnärzte reagieren gereizt auf neue Organisationsformen in der Zahnmedizin. Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit angeschlossenen Praxisketten oder auch Zahnkliniken im Ausland geraten in das Visier der Standesvertreter. Auf der einen Seite hinterfragen sie die niedrigen Preise, auf der anderen Seite bemängeln sie eine Kommerzialisierung der Zahnmedizin. Das Patienteninteresse würde zu kurz kommen. Dentaprime in der bulgarischen Hafenstadt Varna ist eine solche Zahnklinik im Ausland. Rund 95 % der Patientinnen und Patienten kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein aus Deutschland haben sich in den Jahren 2016 bis 2019 exakt 8.687 Patienten an der Schwarzmeerküste behandeln lassen.

Dentaprime: Fast 15 Jahre Erfahrung in der Zahn-Implantatversorgung

Dentaprime ist kein Newcomer, sondern versorgt seit dem Jahr 2006 Patientinnen und Patienten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im bulgarischen Varna. Die Patientenzahlen sind stetig gewachsen, vor allem über Weiterempfehlung. Seit der Eröffnung im Jahr 2006 hat Dentaprime nur einmal die Preise erhöht: Um 4 % im Jahr 2013. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Inflation von rund 2 % sind somit die Preise bei Dentaprime kaufkraftbereinigt sogar um zirka ein Viertel gefallen. Ziel von Dentaprime für das Jahr 2030 ist es, eine hochwertige Versorgung mit Keramikzahnersatz und Zahn-Implantaten ohne Zuzahlung für die Patientinnen und Patienten aus Deutschland anbieten zu können, also eine Ersparnis von mehr als den jetzigen durchschnittlich 60 Prozent zu erreichen.

Häufig werden Patientinnen und Patienten in ihren Heimatländern mit Kostenplänen für eine Implantatversorgung konfrontiert, die für sie unbezahlbar sind. Bleiben sie in Deutschland, müssen sie statt einer Versorgung mit festsitzendem, implantatgetragenem Zahnersatz mit einer suboptimalen, herausnehmbaren Versorgung Vorlieb nehmen, bei der gesunde Bestandszähne oft geschädigt werden und die auch früher oder später durch eine neue Prothese ersetzt werden muss.

Ab 2020 ausreichend Kapazität für 12.000 Implantat-Patienten jährlich

Dentaprime wird ab April 2020 jährlich 12.000 Patientinnen und Patienten mit festsitzendem, implantatgetragenem Zahnersatz versorgen können. Das ist es, was in den meisten Fällen der nach Bulgarien reisenden Patienten und Patientinnen medizinisch sinnvoll ist, was sie sich wünschen und was sie sich finanziell erlauben können. Zahntouristen aus Deutschland können durchschnittlich 60 Prozent der Kosten für Zahnersatz und Zahnimplantate sparen. Jedoch nicht, weil die Standortkosten in Bulgarien niedriger wären – das sind sie inzwischen nicht mehr in dem Maße wie noch vor zehn Jahren -, sondern weil der digitale Workflow erhebliche Effizienzgewinne mit sich bringt. Im Anschluss an ihre Versorgung erhalten die Patientinnen und Patienten eine lebenslange Garantie – unabhängig welche Probleme in Zukunft auftreten. Sei es eine Sekundärkaries, Parodontitis oder Periimplantitis. Eine private Zahnzusatzversicherung wird somit für einen Dentaprime-Patienten überflüssig. Ein privat vollversicherter Patient kann in einen günstigeren Tarif wechseln.

Einladung zur Pressereise zur Eröffnung des Dentaprime-Erweiterungsbaus

Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zur Eröffnung des Erweiterungsbaus am vierten April 2020 eingeladen, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Deutschsprachige Interviewpartner aus der administrativen und medizinischen Leitung stehen gerne zur Verfügung. Reise- und Übernachtungskosten werden vollständig übernommen. Anmeldung ab sofort unter sdm@svendavidmueller.de

* Stand: 12/2019

Das angehängte Bild zeigt die Zahnärzte und Zahnärztinnen von Dentaprime. Weiteres Bildmaterial zum Download verfügbar auf https://www.dentaprime.com/pressebereich

Abdruck/Veröffentlichung honorarfrei

——–

Swiss Dentaprime ist ein internationales Kompetenzzentrum für Implantologie und implantatgetragenen Zahnersatz, gelegen in der Hafenstadt Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste.

Swiss Dentaprime steht für Schweizer Tugenden wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und konsequentes Streben nach höchster Qualität. Doch darüber hinaus vor allem für eine Revolution in der Versorgung von Implantatpa-tienten: Ist bisher eine perfekte, implantologische Versorgung mit hohen Kosten verbunden, erreichen die über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zahnklinik durch einen hochmodernen, voll digitalisierten Workflow und hohe Spezialisierung eine Kostenreduzierung um mehr als 60%. Dies ermöglicht Zahnimplantation für den komplett zahnlosen Kiefer als Regelversorgung, nicht als Ausnahme. Die im Landesvergleich überdurchschnittlich gut bezahlten Zahnmediziner und -techniker von Swiss Dentaprime verbinden eine herausragend hohe dentalme-dizinische Kompetenz mit besten biokompatiblen Hightech-Materialien in Verbindung mit State-of-the-Art-Medizin-technik und -Hygiene. Auf dieser Grundlage bietet Swiss Dentaprime den Patienten eine lebenslange Garantie für die Behandlungen und Materialien an. Da Bulgarien Mitgliedsland der Europäischen Union ist, erhalten Patienten aus Deutschland dieselbe Kostenerstattung ihrer gesetzlichen Krankenversicherung wie bei einer Behandlung im Heimatland. Über 100 Partnerzahnärzte gewährleisten eine möglichst wohnortnahe Nachsorge im Heimatland.

Kontakt Dentaprime:Kontakt Pressereise Organisation:

Alexander KringsSven-David Müller

presse@dentaprime.com sdm@svendavidmueller.de

Telefon: +49 (322) 21 09 82 42

Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.

Kontakt

Zentrum für Kulturkommunikation

Sven-David Müller,

Fasanenstraße 8

38102 Braunschweig

0173-8530938

sdm@svendavidmueller.de

http://www.svendavidmueller.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.