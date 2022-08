Sofort 4 % p.a. monatliche Ausschüttung, Mindestinvestition 20.000 EUR

IMMAC DFV Hotel Kaiserslautern – nicht risikogemischter AIF ab 20.000 EUR Beteiligung und sofort 4 % p.a. monatlicher Ausschüttung. Der Ende 2019 fertiggestellte Hotel-Neubau ist für 20 Jahre unkündbar an die Berliner Tristar-Gruppe (36 Hotels in Deutschland, Österreich und in der Schweiz) verpachtet und wird unter der international bewährten Marke Holiday Inn Express vermarktet. Die Konzeption ist wie immer konservativ, Inflationsschutz des investierten Kapitals durch Indexierung des Pachtzinses und wie immer erfolgen die Ausschüttungen monatlich.

Die herausragenden Merkmale des Fonds:

Investition in Hotelneubau Holiday Inn Express

Inflationsgeschützter Sachwert mit indexierter Pacht

Konservative Konzeption und Kalkulation

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Mindestinvestition 20.000 EUR

Die für die Pachtentwicklung maßgebliche Indexveränderung wurde in der Prognose mit 1,25 % p.a. angenommen

Kein Nachvermietungsrisiko

Bei einer Fondslaufzeit bis 2037 ist das Hotel bis 2041 unkündbar fest verpachtet

Verlängerungsoptionen Pachtvertrag von einmal fünf Jahren, danach nochmals um 4,5 Jahre

Progn. Schlussausschüttung im Jahr 2037 von 118,26 %

Progn. Gesamtmittelrückfluss von 178,26 % vor Steuer

TOP – Rendite und wertstabile Vermögensanlage

Sofort monatliche Ausschüttungen von 4 % p.a. zzgl. Wertentwicklung des Anlagekapitals

Das Drei-Sterne Business- und Freizeithotel Hotel Holiday Inn Express Kaiserslautern, verfügt über 146 Gästezimmer, die sich in 132 Standardzimmer, zwölf barrierefreie Zimmer und zwei rollstuhlgerechte Zimmer aufgliedern, 48 Kfz-Stellplätze, ein Restaurant mit einer Bar mit 110 Sitzplätzen sowie zwei kombinierbare Konferenzräume mit einer Kapazität für bis zu 50 Personen. Das Hotel liegt verkehrsgünstig an den Bundesautobahn A6 (Saarbrücken – Nürnberg) sowie die A63 (Kaiserslautern – Mainz) und ist gut an die Ballungszentren Rhein-Main und Rhein-Neckar sowie an Saarbrücken und im weiteren Verlauf an Frankreich angebunden. Die Stadt ist gut per Bahn zu erreichen, und der Hauptbahnhof Kaiserslauterns ist Haltepunkt im ICE-Netz der Deutschen Bahn AG. Der nächstgelegene internationale Flughafen in Frankfurt am Main liegt ca. 105 Kilometer entfernt. Ein Regionalflughafen befindet sich in Saarbrücken in rund 65 Kilometern Entfernung.

Jetzt Unterlagen anfordern: http://www.Hotelfonds.eu

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. AIF´s ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Juli 2022

Die CVM Gruppe bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Bestnoten der Analysten.

