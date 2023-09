Immer mehr Paare entscheiden sich für eine Paartherapie.

Neuer Hoffnungsschimmer am Horizont der Paartherapie: Jess Kugler erweist sich als aufgehender Stern.

Die Paartherapie, eine bewährte therapeutische Methode zur Lösung partnerschaftlicher Konflikte, hat einen neue Hoffnungsträgerin hervorgebracht: Jess Kugler, die als aufgehender Stern am Paartherapeuten-Himmel glänzt, sie revolutioniert die Art und Weise, wie Paare Konflikte bewältigen und zu einer offenen und wertschätzenden Kommunikation zurückfinden.

Paartherapie ist eine bewährte Methode zur Bewältigung partnerschaftlicher Herausforderungen. Wenn sich Konflikte festgefahren haben, die Fronten verhärtet sind und das Verständnis füreinander schwindet, kann eine Paartherapie den entscheidenden Knoten lösen. Dabei ist es die Aufgabe der Therapeutin, keine Partei zu ergreifen, sondern die beiden PartnerInnen auf ihrem Weg zur Versöhnung zu begleiten.

Jess Kugler, der neue Shootingstar in der Welt der PaartherapeutenInnen, bietet eine frische Perspektive und innovative Ansätze, um Paaren zu helfen, ihre Beziehungen zu stärken und Konflikte erfolgreich zu bewältigen. Unter www.jesskugler.com können Sie mehr über ihr einzigartiges Angebot erfahren.

„In jeder Beziehung gibt es Phasen, in denen externe Hilfe benötigt wird, sei es, um den Herausforderungen des Elternseins, des Berufslebens oder des Übergangs in den Ruhestand zu begegnen. Selbst in intakten Beziehungen können wiederkehrende Probleme ungelöst bleiben und die Partnerschaft belasten. Hier setzt die Paartherapie an,“ sagt Jess Kugler.

Jess Kugler verfolgt in ihrer Therapie nicht nur das Ziel, bestehende Probleme zu lösen, sondern sie ermutigt Paare auch dazu, die positiven Aspekte ihrer Beziehung wiederzuentdecken, die in Konflikten oft übersehen werden. Dabei bedient sie sich anerkannter Therapierichtungen wie der beziehungsdynamischen und der systemischen Therapie.

Aus ihrer Praxiserfahrung, weiß Jess Kugler, dass, die Entscheidung zur Paartherapie vielen Paaren schwerfällt, da sie oft mit einem Eingeständnis von Problemen in der Beziehung verbunden wird. Dennoch kann die Therapie auch in grundsätzlich intakten Beziehungen hilfreich sein, besonders wenn wiederkehrende Themen ungelöst bleiben. Sie weist darauf hin, je länger Konflikte andauern, desto schwieriger ist es oft, diese Muster zu durchbrechen.

Eine Paartherapie wird besonders wichtig, wenn Konflikte den Alltag und die psychische Gesundheit der PartnerInnen negativ beeinflussen. In solchen Fällen kann die Paartherapie den Ausweg aus einem Teufelskreis bieten, den die Beteiligten alleine nicht durchbrechen können. Ihr Ziel ist es nicht nur, die Beziehung um jeden Preis zu retten, sondern vielmehr, die individuellen Standpunkte, Bedürfnisse und Lebensziele zu klären. Am Ende kann die Erkenntnis stehen, dass eine Trennung für beide PartnerInnen die beste Option ist.

Jess Kugler bringt frischen Wind in die Welt der Paartherapie und erweist sich als aufgehender Stern, der Paaren dabei hilft, ihre Beziehungen zu retten oder in Würde zu beenden. Erfahren Sie mehr über Jess Kugler und ihre einzigartigen Ansätze unter www.jesskugler.com

Paar & Sexualberatung

„Ich helfe frustrierten Frauen & Paaren, die feststecken und sich gefangen und ohnmächtig fühlen in ihren sich tagtäglich wiederholenden Routinen, raus aus der Leidenschaftsflaute. Als zertifizierte systemische Coachin für Veränderungsmanagement und Paar- und Sexualtherapeutin i. A. ist es meine Passion, Einzelpersonen und Paaren dabei zu helfen, ihre Beziehungs- und Sexualprobleme zu erkennen, zu verstehen und zu bewältigen. In einer vertraulichen und unterstützenden Umgebung biete ich Raum für offene Gespräche und gemeinsames Wachstum. Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der interpersonalen, zwischenmenschlichen Kommunikation innerhalb der Beziehung, dem wieder Aufbau von Nähe, Intimität und Verbundenheit und einem erfülltem Sexualleben.“

Kontakt

Jess Kugler – just know you can

Jess Kugler

Alte Poststraße 9

53842 Troisdorf

01744041412



http://www.jesskugler.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.